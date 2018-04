Russefeiringen i gang for fullt

– Vi fikk noen klager fra naboer om musikkstøy fra en russebuss ved Hvalstrand bad i 23-tiden. En patrulje rykket ut og ga dem pålegg om å dempe seg og dra fra stedet, det gjorde de. Nå er russetiden i gang, og vi er klare, sier Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen blir ikke overrasket dersom de kort tid senere dukker opp et annet sted.

– Det er jo rulling som er tingen har jeg skjønt, sier han og understreker at både politiet og Veistasjonen er forberedt på russens feiring.

– Men å være russ er jo lovlig, så her gjelder det å behandle hver hendelse som en enkeltstående. Så prioriterer vi støymeldinger på lik linje med alle andre støymeldinger, sier Engeseth.

Sperret veien for trafikanter

Klokken 1 meldte Innlandet politidistrikt på Twitter om flere klager på bråk fra russebusser i Hamar.

– Politiet formaner de aktive til å dempe musikken, skriver de på Twitter.

I Østfold og Vestfold var russen i gang allerede natt til torsdag. Politiet i begge distrikt mottok flere klager på høy musikk, men også på russebusser som sperret veien for andre trafikanter.

– Politiet gjør oppmerksom på at det er samme regler for dem som er russ som for andre mennesker. Det hviler et spesielt ansvar på sjåfører på biler/ busser, skriver Øst på Twitter.

Ekstra bemanning

Operasjonsleder Tom Sandberg, i Øst politidistrikt, sier de planlegger mye opp mot russetiden og at politiet setter inn ekstra bemanning i forbindelse med russetreff.

– Vi koordinerer også med andre distrikter slik at vi får vite om russen oppfører seg ulydige eller ufine. Dersom noen har fått advarsel, men ikke tar det til seg så er det viktig å følge opp med reaksjoner. Spesielt for sjåfører, sier Sandberg til NTB.

Togkonduktører slått til

Torsdag kveld måtte Oslo-politiet også rykke ut til bråk på Lysaker stasjon i Bærum, der to konduktører var blitt slått til. En person ble anholdt, mens en annen løp fra stedet. Politiet mistenker at russ står bak.

– Hendelsesforløpet er uklart, den anholdte er meget lite samarbeidsvillig, men vi fikk flere meldinger om ugrei stemning og utagerende folk. Hvilken rolle konduktørene har hatt er usikkert, men en av dem har fått en tann slått ut, eller knekt, sier Engeseth.

Han opplyser at både den anholdte og vedkommende som løp fra stedet var ikledd røde russeklær.