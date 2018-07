Væpnet ran med machete på Grønland

Politiet har rykket ut med flere patruljer til Grønland i Oslo. Der ble det meldt om slagsmål og bruk av en stor kniv, skriver de på Twitter.

Det viste seg at dette var et ran av en person. Vi har pågrepet gjerningsmannen. Det er også gjort funn av en machete som ble benyttet i forbindelse med ranet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 14, 2018

Politiet har foreløpig ikke funnet noen skadede personer, skriver de videre.

Operasjonsleder Vidar Pedersen forteller at en tipser meldte fra om at 7 til 10 personer var involvert i et slagsmål i Rubina Ranas gate på Grønland. Vitnet hadde også observert en lang kniv, som politiet på stedet omtaler som en machete.

– Vi ankom stedet etter kort tid. Da hadde en del personer løpt fra stedet. Vi har funnet kniven og har anholdt en del personer, forteller Pedersen.

Han har ikke et nøyaktig tall på hvor mange som er anholdt. Politiet har vært i dialog med den fornærmede i saken, og det fremstår som et væpnet ran, forteller Pedersen. Men politiet vet ikke om alle de 7–10 personene som det ble tipset om deltok i ranet.