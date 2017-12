Influensasesongen er offisielt i gang, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Forekomsten av influensalignende sykdom i landet har gått fra svært lav til lav den siste uken før jul. Flere influensasyke kan ventes i ukene fremover, men selve toppen nås trolig ikke før i januar.

Kraftig økning

I flertallet av de 19 fylkene har influensaaktiviteten nå gått fra svært lav til lav forekomst, og dermed er årets influensautbrudd over oss. Bare seks fylker har ennå ikke passert grensen for utbrudd: Østfold, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag. Men også disse ligger tett oppunder grensen.

Det har vært en kraftig økning i både antall påviste influensa A- og B-tilfeller i det siste. På landsbasis er det nå like mange influensa A (H3N2)- og influensa B-tilfeller.

Lav til moderat effekt av vaksinen

– Influensa-B-viruset som nå er i sirkulasjon er ikke det samme som er i vaksinene, så vi forventer lav til moderat effekt av vaksinen i år, sier seniorrådgiver på Avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

A-viruset som forårsaker halvparten av influensatilfellene er det samme som fjorårets, så man venter at en del av befolkningen er beskyttet mot dette fra før.

– Er det noe vits i å vaksinere seg nå?

– Ja, vi anbefaler risikogruppene å ta vaksine fortsatt, men da må man skynde seg hvis det skal være noe poeng i det, sier Tønnessen. Det tar fra en til to uker før vaksinen har full effekt.

Årets influensa ser ut til å være farligst for de eldre over 65 år, men det virker ikke som om den blir fullt så alvorlig som fjorårets. Hvert år regner man med et visst antall innleggelser og dødsfall som følge av influensa.

Fakta: Slik unngår du å smitte andre Tiden fra opptak av viruset i kroppen til sykdommen bryter ut er vanligvis to dager, men kan variere fra én til tre dager. En smittet person kan antageligvis videreføre sykdommen allerede dagen før symptomene viser seg, og kan være smitteførende i tre til fem dager. En tommelfingerregel er at man er smitteførende så lenge man har feber. Hosting og nysing er en effektiv måte å spre influensavirus på. Bruk derfor papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og vask hendene etterpå. Har du ikke papirlommetørkle, gjør det til vane å hoste eller nyse i albuen. Da unngår du å få masse virus på hendene som lett spres til andre ved for eksempel håndhilsning, via dørhåndtak og lignende. Brukte lommetørklær er en virusbombe! Barn kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Folk med influensa bør holde seg vekk fra jobben til feberen er borte.

Berit Roald / SCANPIX

Influensa eller forkjølelse?

Mange tror de har influensa når de bare har en kraftig forkjølelse. Og det kan være vanskelig å fastslå hva som er hva, særlig hvis symptomene på influensaen er milde.

Folkehelseinstituttet forklarer forskjellen mellom de to på sine nettsider:

Typisk influensa starter ofte plutselig. I løpet av noen timer kan man gå fra å være frisk og rask til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine og slapphet. Sår hals og snørr er oftere forkjølelse enn influensa, mens høy feber og muskelverk ikke er vanlig ved forkjølelse.

Ikke alle som blir smittet med influensa blir syke. Noen blir bare litt snufsete, og noen får ikke symptomer i det hele tatt.