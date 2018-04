I en ekstern kvalitetssikring får Forsvarsdepartementets planer og kostnadsvurderinger for Evenes grønt lys.

– Dermed bekreftes viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning om å etablere de nye P-8 maritime patruljeflyene (overvåkingsflyene) på Evenes, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

– Det er ikke kommet fram store avvik i kvalitetssikringen. Derfor mener jeg at beslutningen som Stortinget fattet i 2016, står seg, legger han til.

Han orienterte torsdag Stortinget om den eksterne kvalitetssikringen og kan samtidig håpe å få satt punktum for den langvarige kampen for å bevare Andøya.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Klart i 2022

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet inngikk i 2016 et forlik med Arbeiderpartiet om Forsvarets langtidsplan.

Avtalen innebærer at Andøya flystasjon blir lagt ned når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye P-8 Poseidon. Disse skal i stedet ha base på Evenes. I tillegg har Stortinget besluttet å legge en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes.

Målet med samlingen på Evenes i Nordland har vært best mulig operativ evne til en lavest mulig kostnad. Bakteppet er et behov for en basestruktur som kan anvendes i fred, krise og væpnet konflikt, og som kan motstå en trusselsituasjon.

I januar 2022 skal Evenes være klar for operasjoner med kampfly, og noen måneder senere skal flystasjonen være klar for operasjoner med maritime patruljefly.

– Nå må vi konsentrere oss om å bygge ut Evenes, slik at vi blir klare for operasjoner i tide, sier Bakke-Jensen.

Flere kritiske merknader

Den eksterne gjennomgangen har noen kritiske merknader til det opprinnelige konseptvalget, men ingen av dem er så alvorlige at de påvirker anbefalt konsept.

Den eksterne kvalitetssikreren (EKS) påpeker at det i konseptvalgutredningen er tatt med kostnader som allerede inngår i andre prosjekter, noe som gir feilaktige nåverdi-tall.

Med utgangspunkt i basiskostnadene har EKS også lagt til grunn noe større usikkerhet i sine beregninger av planrammer. I praksis handler dette om ulik vurdering knyttet til markedet, med den konsekvens at EKS planlegger med et 6–7 prosent høyere kostnadsnivå enn hva konseptutvalgutredningen legger til grunn.

– Kan bli et pengesluk

Nedleggelsen av Andøya og flyttingen til Evenes har skapt politiske bruduljer.

Senterpartiet har vært sterkt kritisk til beslutningen. En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viste i fjor høst at flyttingen av overvåkingsfly til Evenes i verste fall kan resultere i at investeringskostnadene øker med ytterligere drøye sju milliarder kroner.

– Nedleggelsen av Andøya flystasjon risikerer å ende opp i et pengesluk som gjør at Forsvaret tappes for penger, sa Sps forsvarspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete.

Partiet krevde derfor sammen med KrF, SV og regjeringspartiet Venstre en ny gjennomgang av Andøya-nedleggelsen, mens Ap krevde en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til Evenes.

Det var høring i saken på Stortinget i januar. Regjeringen fikk frist til 6. april med å levere den eksterne Evenes-rapporten til Stortingets utenriks- og forsvarskomité, som skal avgi innstilling i saken innen 25. april. Saken skal etter planene behandles i plenum 3. mai.