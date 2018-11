Det får Aftenposten bekreftet fra Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet.

Det sies rett ut at man i dag ikke vet hvordan det økonomiske rundt redningsaksjon og heving, transport av KNM Helge Ingstad til Haakonsvern, reparasjoner eller anskaffelse av nytt krigsskip vil bli håndtert.

– De materielle skadene er store og fartøyets videre skjebne er usikker. Først når fartøyet er hevet og undersøkt vil skadeomfanget kunne kartlegges, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

Ikke forsikret i klassisk forstand

Aftenposten og andre medier har skrevet at staten er selvassurandør av marinefartøy som fregatten Ingstad.

Det innebærer ifølge Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, at staten håndterer risikoen for det måtte skje med egne bygninger, eget utstyr og eget materiell.

Men det sier lite eller ingenting om hva som vil skje rundt KNM Helge Ingstad.

For, må Forsvaret selv ta penger fra eget budsjett til arbeidet med heving, noe som uvegerlig vil gå ut over enten øvingsaktivitet eller andre innkjøp?

Må Forsvaret også bekoste reparasjon av Ingstad, som over år vil gjøre enorme innhugg i Forsvarets virksomhet?

Eller vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foreslå tilleggsbevilgninger til Forsvaret, for å reparere eller erstatte krigsskipet?

Fikk erstattet Hercules-fly raskt

Therese Riiser Wålen trekker paralleller til 22. juli-angrepet i 2011, der Stortinget allerede samme år vedtok en ekstrabevilgningen på over én mrd. kroner til opprydning og gjenoppbygging, og i årene etterpå har stilt opp med nye milliardbeløp.

Forsvaret fikk raskt erstattet transportflyet av typen Hercules som styrtet i det svenske fjellmassivet Kebnekaise i mars 2012.

Forsvaret, og Stortinget, reagerte også raskt da det var klart at de norske overvåkingsflyene av typen Orion måtte utfases, og de ikke kunne erstattes av andre overvåkingssystemer, som droner.

Etter at daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i november 2016 foreslo å erstatte Orion med fem maritime patruljefly av typen P-8A Poseidon, gikk det bare fire måneder til Forsvarsmateriell kunne skrive kontrakt med amerikanske myndigheter om kjøp av fly for over 10 mrd. kroner.

KNM Helge Ingstad fikk flere klare advarsler fra tankskipet før ulykken.

Noe helt annet å bestille nytt krigsskip

Men for Sjøforsvaret stiller saken seg veldig annerledes.

Det vil gå lang tid før det blir avgjort om KNM Helge Ingstad kan repareres, og til hvilken pris, eller om den må anses som tapt.

Og det vil avhenge av om forsvarssjefen, Forsvarsdepartementet, og i sin tur regjering og storting, mener at Forsvaret og Norge må ha et femte skip av denne typen.

Å bestille en ny er langt mer komplisert enn å kjøpe et nytt Hercules-fly, eller overvåkingsfly av typen Poseidon. Begge var i praksis i produksjon da Norge bestemte seg for å kjøpe, mens fregattene i Fridtjof Nansen-klassen ble spesialbestilt for Norge.

Å skulle kjøpe en fregatt av en annen type vil innebære at Forsvaret må bygge opp et eget opplærings, reservedels, vedlikeholds- og driftssystem for ett skip, noe som innebærer store kostnader.

Ender det med bestilling av ny fregatt handler det uansett om en prosess over mange år. Norge har vedtatt å kjøpe fire nye ubåter. Her regner Forsvarsdepartementet med en leveringstid på minimum syv år.

I Forsvarsdepartementet får Aftenposten opplyst at det uansett vil bli en debatt om det skal prioriteres penger til en ny fregatt, eller om Forsvaret kan klare seg med fire. Det blir også opplyst at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil ta seg god tid med sin anbefaling om hva som bør skje.

Fakta: Slik er de fem norske fregattene KNM Fridtjof Nansen ble i 2006 ble levert som den første av i alt fem moderne fregatter. De andre er: KNM Roald Amundsen (2007), KNM Otto Sverdrup (2008), KNM Helge Ingstad (2009) og KNM Thor Heyerdahl (2011). Fregattene kan seile i opptil 30 dager uten etterforsyning. Drivstofftankene er så store at fartøyene kan gå fra Oslo til Kirkenes tre ganger uten å bunkre. Fregattene skal kunne bekjempe trusler i luften, på overflaten og under vann. De er 134 meter lange og 16,8 meter brede. Toppfart er over 26 knop. Fartøyene kan gå fra 18 til 25 knop i løpet av 45 sekunder. Fra 22 knop kan fartøyene stoppe innenfor en distanse på fire båtlengder (528 meter). Normal besetning er 121, herav 56 befal, 31 vervede, 34 menige og lærlinger. Under øvelser og på internasjonale oppdrag er det gjerne over 140 personer om bord.

Huitfeldt: Det må tilleggsbevilgninger til

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Aps Anniken Huitfeldt, sier til Aftenposten at det ikke er aktuelt å ta kostnadene til reparasjon eller erstatning fra vedtatte investeringer i Forsvaret.

– Men det er for tidlig å si om skipet bør repareres eller erstattes, sier Huitfeldt.

Det mener også KrFs Knut Arild Hareide.

Høyre-medlem i komiteen, Michael Tetzschner, går litt lenger:

– Det er en grunn til at vi hadde fem og ikke fire fregatter, og det var en grunn til at Stortinget ble svært overrasket da det for noen år tilbake ble klart at det ikke var forberedt et lager for reservedeler, og at flere skip ikke kunne brukes delvis fordi ett av dem ble brukt som deleskip.

Venstres Abid Raja mener at det er viktig at fregattkapasiteten opprettholdes med tanke på norsk suverenitetshevdelse, men at dette må vurderes i forbindelse med neste langtidsplan for Forsvaret.