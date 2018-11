Leteaksjon sent søndag: To kvinner meldt savnet på Senja

Politiet fikk søndag kveld klokken 20.22 melding fra pårørende om at de to kvinnene ikke er kommet til rette etter en tur til en hytte ved Åndervatnet i Ånderdalen nasjonalpark på Senja.

– Politiet har satt i gang en leteaksjon bestående av letemannskaper fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder. I tillegg til mannskaper til fots, kjører vi snøscooter i området vi har fått opplyst om at de skal være, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB like før klokken 00.30.

Får ikke lettet med helikopter

Aas sier det jobbes med å få inn et helikopter i området, men på grunn av vanskelige flyforhold står det fortsatt på bakken.

Letemannskapene skal ta seg til hytta hvor kvinnene skal ha overnattet fra lørdag til søndag. Hytta ligger om lag sju-åtte kilometer fra bilen til kvinnene står parkert.

Snø og kaldt

Det har snødd tett på Senja gjennom søndagen, og det er minusgrader i området, skriver Nordlys.

Avisen melder videre at de to kvinnene har adresse på Senja, de er godt kledd og har utstyr for overnatting.