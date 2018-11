Letemannskaper fant natt til mandag de to savnede kvinnene i 30-årene i god behold på en hytte i Ånderdalen nasjonalpark på Senja i Troms.

Politiet fikk søndag kveld klokken 20.22 melding fra pårørende om at de to kvinnene ikke var kommet til rette etter en tur til en hytte ved Åndervatnet i Ånderdalen nasjonalpark på Senja.

– Hvorfor de fortsatt var på hytta og ikke hadde returnert til avtalt tid vet vi foreløpig ikke, skriver politiet.

Flere aktører deltok i leteaksjonen etter kvinnene søndag.

– Politiet har satt i gang en leteaksjon bestående av letemannskaper fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder. I tillegg til mannskaper til fots, kjører vi snøscooter i området vi har fått opplyst om at de skal være, sa operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB like før klokken 00.30.

Et helikopter ble forsøkt satt inn i området, men på grunn av vanskelige flyforhold ble det ikke rekvirert.

Begge kvinnene funnet i god behold på den hytta det var meningen de skulle være på. Hvorfor de fortsatt var på hytta og ikke hadde returnert til avtalt tid vet vi foreløpig ikke. — Troms politidistrikt (@polititroms) November 26, 2018

Får ikke lettet med helikopter

På grunn av vanskelige flyforhold står helikopteret fortsatt på bakken.

#Ånderdalen nasjonalpark, Senja: Politiet har mottatt melding om at to kvinner i 30 årene ikke har kommet til rette etter en tur til ei hytte ved Åndervatnet. Det iverksettes en søksaksjon med bistand fra Norsk Folkehjelp Midt-Troms. — Troms politidistrikt (@polititroms) November 25, 2018

Snø og kaldt

Det har snødd tett på Senja gjennom søndagen, og det er minusgrader i området, skriver Nordlys.

Avisen melder videre at de to kvinnene har adresse på Senja, de er godt kledd og har utstyr for overnatting.