Kronerulling for Frode Berg

Onsdag donerte Fagforbundet 50.000 kroner til støttegruppen «Få Frode hjem», skriver Klassekampen. Berg sitter fengslet i FSB-fengselet Lefortovo i Moskva.

Tirsdag fikk han avslag i anken om å bli løslatt i påvente av etterforskningen av spionasjesaken. Dermed må han sitte til varetektsperioden går ut 5. februar før han på nytt kan be om løslatelse.

– Denne donasjonen handler om solidaritet, samhold og omtanke. Fengslingen av Berg er ikke hverdagskost. Jeg håper det politiske Norge tar grep, sier leder Bjørg Tapio i Fagforbundet Finnmark til avisen.

Lokalt vekker det reaksjoner at Berg er blitt fengslet i Russland.

– Folk er sjokkerte og opprørte over at en som har vær en brobygger mellom Norge og Russland er blitt fengslet, sier leder av støttegruppen og nestleder i Fagforbundet i Finnmark, Øystein Hansen.

Han tror nå at et norsk-russisk samarbeid er det som skal til for at Berg skal bli løslatt.