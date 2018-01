SISTE: Ekstremværet Cora har nå truffet kysten av Trøndelag, melder Adresseavisen. Det er målt vindkast på 36 meter i sekundet.

Uværet som er ventet defineres som ekstremvær. Møre og Romsdal får full storm og til dels sterk storm, mens Trøndelag får sterk storm og kan hende kortvarig orkan langs kysten. Vindkastene kan komme opp i 44 meter i sekundet.

Politiet har nå gått ut på Twitter med en rekke oppfordringer til Trøndelags innbyggere. I Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland ber Vegvesenet nå folk om å la bilen stå søndag formiddag. I disse områdene ventes det svært kraftig vind.

På Værnes er foreløpig tre SAS-avganger innstilt.

SISTE: Uværet fører søndag morgen til stengte fjelloverganger flere steder i landet:

Rv13 over Vikafjellet.

Fv 773 over Steinfjellet i Namsskogan kommune.

Strynefjellet er strekningen Billingen bom - Ospeli.

Fv 74 Lifjellet i Grong/Lierne.

Fv 50 mellom Hol og Aurland.

Det er innført kolonnekjøring på Rv7 over Hardangervidda.

Vanskelige kjøreforhold på E39 mellom Vinjeøre og Valsøya.

I tillegg er en rekke fergesamband innstilt som følge av uværet.

Orkan

– Hvis noen har båter ute, bør de feste dem veldig godt, for det vil blåse vanvittig, advarer vaktkthavende meteorolog Lars Andreas Selberg i Meteorologisk institutt. Orkan er definert som vind med mer enn 32,6 meter per sekund i gjennomsnitt over en ti minutters periode.

– Prognosene sier at det kan bli helt opp i orkan styrke ute ved kysten i Trøndelag. Det er ikke så ofte vi ser det i prognosene, men dette er et lite hissig lavtrykk, og de kan være uforutsigbare. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor og om det blir så kraftig vind, sier han.

– Man bør ikke planlegge å være i fjellet

Utover formiddagen vil vinden dreie nordvestlig og blåse rett innover land. Det er særlig da det kan være skummelt, ifølge meteorologen.

Ekstremværet vil merkes mest ved kysten, men også i fjellet.

– Folk bør ikke oppholde seg ute, man bør ikke planlegge å være i fjellet søndag, sier Selberg.

I tillegg til den kraftige vinden har Cora med seg nedbør. Temperaturen avgjør om det kommer snø.

– Det ser ut som om det vil komme snø i hvert fall i Trøndelag, men det vil muligens gå over til regn. Temperaturen vil ligge rundt null, så øke med vinden og deretter synke igjen. Noen steder vil det snø hele tiden, andre steder får både snø, sludd og regn, mens andre igjen bare vil få regn, sier Selberg.

Også i Sverige

Stormsenteret vil fortsette østover og raskt avta i styrke. Vinden vil først avta i Møre og Romsdal og sist nord i Trøndelag/Helgeland. Søndag kveld er stormsenteret ventet inn over Bottenviken.

Vegvesenet ber publikum la bilen stå søndag formiddag. Det er og stor fare for innstillinger av flyavganger, båttrafikk og annen transport.

I tillegg til ekstremværvarselet er det også utstedt obs-varsler om kraftig vind i Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland og Hedmark. Obs-varsler om vanskelige kjøreforhold gjelder for Sogn og Fjordane, fjellet i Sør-Norge og Helgeland.

Fakta: Ekstremvær siden 2010 - fra Ask til Birk og Cora Meteorologisk institutt gir navn til ekstreme værhendelser i Norge. Listen settes opp på forhånd og følger alfabetet. Jente- og guttenavn brukes annenhver gang. Dette er alle ekstremvær varslet siden 2010: 7. januar 2018 - Cora (sterk storm og muligens kortvarig orkan): Møre og Romsdal og Trøndelag. 23. desember 2017 - Birk (store nedbørsmengder): Rogaland og Hordaland. 7. desember 2017 – Aina (sterk vind, store nedbørsmengder og høy vannstand): Vestlandet sør for Stad. 22. november 2017 – Ylva (vind): Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten. 12. januar 2017 – Vidar (ekstremt høy vannstand): Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. 25. desember 2016 – Urd (vind): Sør-Norge. 29. januar 2016 – Tor (vind): Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. 5. desember 2015 – Synne (nedbør): Rogaland, Vest- og Aust-Agder. 1. oktober 2015 – Roar (nedbør): Trøndelag og Nordland. 17. september 2015 – Petra (nedbør): Oppland, Hedmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud. 7. februar 2015 – Ole (vind): Trøndelag, Nordland og Troms. 10. januar 2015 – Nina (vind): Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark. 30. og 31. desember 2014 – Mons (nedbør): Nord-Trøndelag, Nordland. 9. og 10. august 2014 – Lena (vind): Hordaland, Sogn og Fjordane. 12.–14. mars 2014 – Kyrre (nedbør): Trøndelag, Nordland. 8. mars 2014 – Jorun (vind): Finnmark. 12. desember 2013 – Ivar (vind): Møre og Romsdal, Trøndelag. 16. og 17. november 2013 – Hilde (vind): Trøndelag, Nordland. 21. juli 2013 – Geir (nedbør): Agder, Telemark, Buskerud, Oppland. 6. august 2012 – Frida (nedbør, fare for oversvømmelser og jordras): Vestfold, Buskerud. 3. januar 2012 – Emil (vind): Vest-Agder. 25. desember 2011 – Dagmar (vind, høy vannstand): Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Finnmark. 25. desember 2011 – Cato (høy vannstand): Nordland, Troms, Finnmark. 25. november 2011 – Berit (høy vannstand): Kysten fra og med Møre og Romsdal til og med Finnmark. 26. januar 2010 – Ask (vind): Nordland, Troms og Finnmark.