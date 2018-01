Enda en delfin er funnet død – kan være ungen til den første

Delfinen som ble funnet ved Ursvik tirsdag, et ungdyr på under ett år, kan være ungen til hunndelfinen som ble funnet død på samme sted fredag. Den hadde bygningsplast viklet rundt munnen og den ene luffen.

– Vi kan ikke være 100 prosent sikre, men vi antar at dette har vært en mor og kalven hennes, sier marinbiolog Pia Ve Dahlen til Aftenposten.

De døde delfinene er av arten gulflankedelfin (Delphinus delphis), som bare er blitt observert 60 ganger i Norge.

Hans O. Torgersen

– Det gir mening at disse to delfinene har tilhørt hverandre, sier Dahlen.

Får melk fra moren i seks måneder

Hun var tirsdag i Bergen, men hennes «lærling», biologistudent Vegard Andres Stürzinger, var på plass og undersøkte den døde delfinen. Den var 130 centimeter lang.

Stürzinger forteller at delfinkalvene er mellom 70 og 100 centimeter lange når de blir født, og at de får melk av moren i rundt seks måneder.

Hans O. Torgersen

Stürzinger skar opp delfinen og undersøkte den. Den hadde et tykt spekklag, men det var ingen spor av skader eller andre mulige dødsårsaker.

– Den har nok ikke sultet i hjel, men kan muligens ha viklet seg inn i garn eller noe annet fiskeutstyr og druknet, sier Dahlen.

Tette familiebånd

Hun forteller at delfiner har tette familiebånd og at ku og kalv holder sammen i om lag ett og et halvt år etter fødselen.

Hvis teorien om at disse to hørte sammen er riktig, kan den andre ha blitt værende i området utenfor Nesodden etter at den første døde.

Den voksne hunndelfinen som ble funnet fredag, hadde trolig også druknet.

– Den også hadde en enorm tau- og plastvase med en stor og blytung fortøyningstrosse viklet rundt ryggfinnen. Den var ellers var i god fysisk form, og den hadde mye matrester i magen, hvilket utelukker at den døde av sult, sier Dahlen.

Hun mener at det er grunn til å anta at delfinen døde som følge av menneskelig aktivitet – forsøpling.

Fredag ble det også funnet en død sel og en død sjøfugl av arten havhest. Dødsårsaken til selen er ukjent. Men fuglen var utmagret, den hadde magesekken full av såkalte havfruetårer – et råmateriale i plastindustrien.