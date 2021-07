Mindreårig jente ble gravid etter å ha blitt voldtatt. Slektning dømt til fengsel.

Et av ofrene var mindreårig og ble gravid.

Politiet mener bildet viser mannen idet han gikk av bussen i voldtektssaken fra 2019. Foto: Politiet

(Bergens Tidende): Etter å ha blitt dømt for andre gang, må mannen i fengsel i seks og et halvt år for to voldtekter. Det er en samlet straff fra to dommer.

I fjor ble han dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en kvinne bak et busskur på Lyngbø i 2019. Han ble identifisert ved hjelp av overvåkingsbilder.