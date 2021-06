Viggo Kristiansen flytter tilbake til Eg: – Kanskje vi må begynne med å lære ham å kjøpe melk

På kort varsel vil Svein Kristiansen hente sønnen hjem fra Ila fengsel og forvaringsanstalt i Oslo. Etter over 20 år bak fengselsmurene starter livet på nytt for Viggo Kristiansen.

Svein Kristiansen venter på løslatelse og en siste tur til Ila fengsel i Oslo. Viggo Kristiansen kommer trolig hjem til Egstien denne uken. Foto: Espen Sand/Fædrelendsvennen

6 minutter siden

(Fædrelendsvennen): – Hverken jeg eller noen andre kan planlegge fremtiden for Viggo, men vi kommer ikke til haste noe som helst. Sengen hans står her og det eneste som er sikkert er at hjemmet vårt blir basen hans nå i starten, sier Svein Kristiansen til Fædrelandsvennen tirsdag.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at hans sønn, Baneheia-dømte Viggo Kristiansen, løslates etter over 20 år i fengsel.