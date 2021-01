Mandag ble det funnet en hund i live. – Det gir oss et håp om å finne overlevende.

Det ble natt til tirsdag ikke gjort nye funn i skredområdet på Ask i Gjerdrum kommune. Tre personer er fortsatt savnet etter leirskredet 30. desember.

NTB

5. jan. 2021 06:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har vært betydelig antall hunder og letemannskaper som har lett i natt, kunne Roy Alkvist, politiets innsatsleder, fortelle klokken 09 tirsdag.

Mandag ble det funnet en hund i live.

– Det gir oss et håp om å finne overlevende, sier Alkvist.

Det er en større bygning politiet vil søke i tirsdag. Det er en seksmannsbolig og områdene rundt den. Letemannskapene skal se etter luftlommer rundt boligen.

– Hvordan påvirker kulden deres arbeid?

– Det har ikke påvirket arbeidet i noe grad. Vi er fremdeles i en redningsaksjon. Det blir lett i samme styrke som tidligere.

Flere hundeekvipasjer skal inn i rasstedet tirsdag. Derfor har redningsteamet latt søksområdet stå litt i ro i en periode. Dette for å få et nytt fertbilde for hundene. Letearbeidet blir gjenopptatt like etter klokken 09 tirsdag.

Jobbet i hele natt

– Jobben har pågått i hele natt. Det er jobbet etter den planen som ble lagt i går. Det er et hus, som står på hodet, som de har tatt seg gjennom grunnmuren og fått hull på det og jobber seg videre inn i huset, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Han opplyser at det ikke er gjort noen nye funn, men at politiet vil opplyse om det så snart det skjer.

Redningsarbeidet og søk etter overlevende fortsetter etter at et jord- og leirskred gikk i Gjerdrum onsdag 30. desember. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Redningsarbeiderne mener fortsatt det er mulig å finne de tre savnede i live, og letingen fortsetter for fullt.

Letemannskapene gravde seg mandag kveld videre nedover i de sammenraste bygningene, hvor de stadig har funnet nye luftlommer. De konsentrerer seg blant annet om en seksmannsbolig som ble tatt av kvikkleireskredet natt til onsdag.

Det er fremdeles tre personer som er savnet etter skredet som rammet Gjerdrum natt til onsdag i forrige uke. Foto: Hans O. Torgersen

Alle de sju som er funnet omkommet etter Gjerdrum-skredet, er identifisert.