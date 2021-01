Passasjerene var strandet i tre timer på Dovrebanen: – Folk er frustrerte og iskalde

Et tog på vei fra Trondheim til Oslo ble stående stille i over tre timer mens passasjerene frøs. – Folk er frustrerte og iskalde, noen har tatt frem sovepose, forteller en passasjer.

Etter drøyt tre timer i mørke og kulde ble passasjerene bedt om å forlate toget ved 21-tiden Foto: Miriam Knapstad

Kari Mette Hole Journalist

10. jan. 2021 21:02 Sist oppdatert 22 minutter siden

SJ Norges tog på Dovrebanen gikk fra Trondheim 13.19 og skulle vært i Oslo 20.04, men ble stående i sporet mellom Ringebu og Hunderfossen. Passasjerene ble sittende i over tre og en halv time i det strømløse togsettet før de fikk tilbud om å evakuere. Temperaturen i området er ca. 13 minusgrader.

Ifølge Aftenpostens medarbeider Miriam Knapstad, som er passasjer på toget, er det svært dårlig stemning om bord.

– Vi får ingen informasjon og det er komplett mørkt her. Folk er frustrerte og iskalde, noen har tatt frem sovepose for å varme seg, sier hun.

I tillegg skal toalettene være overfylt, forteller hun.

Passasjerene har nå fått beskjed om å gå av toget, ifølge Knapstad like før klokken 21.

Etter ca tre og en halv time i mørket ble passasjerene evakuret over et nytt togsett. Foto: Miriam Knapstad

Tog uten strøm i 15 minusgrader

Det er SJ som driver Dovrebanen. Driftsdirektør i SJ Norge Tove Flobergseter sier det har vært en teknisk feil som de per nå ikke vet hva skyldes.

Grunnen til at toget ble stående i flere timer, var fordi det ble gjort et mislykket forsøk på å få dratt toget ved hjelp av et annet tog. Passasjerene er nå hentet ut og blir fraktet til Lillehammer der de får buss eller tog videre, opplyser hun.

– Hva har du å si til passasjerene som ble sittende inne i et mørkt og iskaldt tog i flere timer?

– Det sier seg selv at et tog uten strøm og det er 15 minus der, det kan ganske fort bli ganske kaldt, ja, sier Flobergseter.

– Tekniske problemer i norsk vinter kan ha noen utfordringer. Det er ikke en ønskelig situasjon for oss eller kundene. Vi skulle gjerne vært det foruten, sier hun.

Dovrebanen er stengt inntil videre i påvente av et redningstog som skal flytte toget.

SJ tok over driften av Dovrebanen 8. juni i fjor. Avtalen varer ut 2030.