Over 5000 har søkt om å få være finske i 90 dager

Landet går nye veier for å tiltrekke seg kompetanse. – God idé for Norge også, mener eksperter.

En kvinne dytter en spark over en islagt innsjø, nær Lahti i Finland. Landet har over 55.000 sjøer som er minst 10 mål eller større. Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters

26. des. 2020 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi vet at vi ikke står øverst på listen over land folk tenker å flytte til, sier Johanna Huurre fra Helsingfors Business Hub til The Guardian.

– Men når folk først kommer, ser vi at mange vil bli.

Slik oppsto ideen til et nytt konsept, der folk med IT-kompetanse kan søke. De som velges ut, får ta med seg familien og kan «prøvebo» Finland i 90 dager. Myndighetene ordner med papirer, bolig, skole og barnehage. De utvalgte blir også presentert for lokale IT-bedrifter og introdusert for folk fra bransjen.

Når det er gått tre måneder, vil de få hjelp til å søke permanent opphold dersom de skulle ønske det.

– Siden det er en så stor konkurranse om talenter globalt, måtte vi tenke kreativt, sier Huurre til den britiske avisen.

Søknadsfristen er nå ute, og det har kommet inn over 5300 søknader. De fleste oppgir at de vil jobbe fra hjemmekontor i sin nåværende jobb under Finland-oppholdet. Blant søkerne er det også 800 gründere som vil starte sitt eget selskap, og en rekke arbeidssøkere. Amerikanere og canadiere er de største gruppene.

Forfatter og sosiolog Sanna Sarromaa. Foto: Stig B. Hansen

Sosiolog: – Kunne fungert for Norge også

Finland har i dag verdens høyeste antall digitale oppstartsselskaper pr. innbygger. Landet har blant annet vært viktig for utviklingen av SMS-meldinger, 5G-nettverket og operativsystemet Linux.

– Norge er ikke noen teknologigigant som Finland, sier finske Sanna Sarromaa.

Hun er historielektor, sosiolog, forfatter og bosatt i Lillehammer. Derfor kjenner hun begge landene godt.

– Norge er mer kjent for olje. Så kanskje Finland vil være noe mer interessant for folk fra Silicon Valley. Men det finnes mange interessante startuper i Norge også, sier Sarromaa, som derfor tror en slik ordning kunne ha fungert for Norge også.

Hun viser til 1970-tallet, da oljeindustrien etablerte seg i Norge og landet trengte tilførsel av kompetanse på samme måte.

– Derfor vil jeg tro at folk i Norge vil være positive til en slik ordning. Jeg mener jo generelt at innvandrere bygger landet, sier Sarromaa.

Ble kastet ut av Finland

Sosiologen mener det finske tiltaket også må ses i sammenheng med en enkelthistorie som har fått mye oppmerksomhet i Finland den siste tiden.

Før jul ble nemlig den amerikanske entreprenøren og forretningskvinnen Caterina Fake kastet ut av landet, fordi hun ikke fikk forlenget oppholdstillatelsen sin.

Fake har grunnlagt bildedelingstjenesten Flickr, holdt innlegg på World Economic Forum i Davos sammen med Bill Gates og har finsk kjæreste.

– Folk i Finland har opplevd det som vanvittig at man sender slike høykompetente folk tilbake til USA, sier Sarromaa.

Caterina Fake er inne på magasinet Times liste over verdens 100 mest innflytelsesrike personer. Foto: Pascal Lauener, Reuters/NTB

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge. Foto: IKT-Norge

IT-bransjen: – Trengs i Norge også

Men trengs et slik tiltak i Norge? Svaret er ja, ifølge bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

– Vi sier gjerne «Look to Finland», sier administrerende direktør Øyvind Husby.

Han mener at Norge i dag er «nær utsolgt» når det gjelder IKT-kompetanse, og at dette legger en brems på norsk økonomi. Særlig mangler det folk med kunnskap innen IKT-sikkerhet, maskinlæring og dataanalyse, mener Husby.

– Det ikke er ett enkelt tiltak som vil kunne løse situasjonen. Vi trenger blant annet flere studieplasser og etter- og videreutdanning av arbeidsstyrken vi har. Men i tillegg vil vi gjerne tiltrekke oss talenter fra utlandet.

Sylo Taraku er rådgiver i Tankesmien Agenda Foto: Erlend Daae, NTB

– Kunne vært en positiv ordning

I Norge er det mulig å søke arbeids- og oppholdstillatelse hvis du er spesialist og har en bestemt kompetanse landet trenger. Men forutsetningen er gjerne at du allerede har et jobbtilbud.

– Norge har ingen ordning som USA og Canada, der man aktivt legger til rette for innvandring av folk med høy kompetanse, påpeker Sylo Taraku.

Han er rådgiver i Tankesmien Agenda og har skrevet flere bøker om innvandring.

– Norge har kanskje ikke vært like flinke på dette området. Kanskje tenker man at ordningen vi har, ivaretar landets behov allerede?

Taraku sier at han ikke ser noe i veien for at Norge kunne gjort det samme som Finland, og mener dette ikke vil være en ordning som går på bekostning av andre grupper.

– Jeg har hørt mange klage over papirmøllen dersom man kommer til Norge som spesialist i dag, forteller han.

Har få koronadødsfall

Søkerne til det nye finske programmet er også spurt om hva som tiltrekker dem ved Finland. Blant svarene er gratis helsetilbud, sjenerøs fødselspermisjon, nærhet til naturen og myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Finland har for øyeblikket 95 dødsfall pr. en million innbyggere, ifølge Worldometers, mens Norge ligger på 77.

Finlands innbyggere er også kåret til verdens lykkeligste flere år på rad.

Aftenposten har spurt Nærings- og handelsminister Iselin Nybø (V) om ordningen kunne vært en idé også for norske myndigheter. Hun svarer, via e-post, at hun ikke utelukker noe slikt.

«Bedriftene og næringslivet i Norge trenger rett kompetanse for hele tiden å være konkurransedyktige i det internasjonale markedet, som stadig er i utvikling. Vi må være åpne for ulike tiltak for å være attraktive for de klokeste hodene rundt om i verden. Fremover vil det bli viktig for Norge å tiltrekke oss både kapital og innovasjonskraft. Derfor blir det interessant å følge med på erfaringene de får fra ordningen i Finland,» skriver Nybø i en e-post fra kommunikasjonsenheten i departementet.