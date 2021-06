Helikopter styrtet like ved E18 i Telemark

Et helikopter styrtet sent torsdag kveld i bakken rett ved E18 i Porsgrunn. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Et helikopter fløy torsdag kveld inn i en høyspentlinje og styrtet ved Lannerheia i Porsgrunn i Telemark. Det var kraftig regnvær da ulykken skjedde

NTB

17. juni 2021 23:52 Sist oppdatert 11 minutter siden

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.56. Det er ikke avklart hvor mange personer som er involvert, opplyser politiet.

Nødetatene var framme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden. Ifølge politiet blir E18 stengt framover siden ulykkesstedet ligger helt inntil veien.

Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge bekrefter til NTB rett før midnatt natt til fredag at har fått informasjon om at det kun var én person i helikopteret.

– Vi koordinerer redningsarbeidet, men politiet har ansvaret for pressehåndteringen i denne saken, sier hun.

Vegtrafikksentralen opplyser torsdag kveld at en høyspentledning ligger over to veier, E18 og fylkesvei 3260.

Det er lange køer i begge retninger ved ulykkesstedet, men veien vil etter alt å dømme bli stengt lenge.

Bilister blir bedt om å kjøre om på fylkesvei 32 via Skien, Siljan og Larvik.