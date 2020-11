Staten vil bruke 11 milliarder kroner på et nytt journalsystem. Et av Europas fattigste land fikk det til for en nitusendel.

Norge planlegger å bruke 11,2 milliarder kroner på et nytt journalsystem for helsetjenesten i kommunene. I Nord-Makedonia rullet myndighetene ut et nasjonalt system for 1,2 millioner kroner.

En helsearbeider på vei ut av et sykehus i Nord-Makedonias hovedstad Skopje. Landet har rundt rundt to millioner innbyggere. Deres journalsystem har doblet effektiviteten i helsevesenet. BORIS GRDANOSKI / AP

Hvordan skal man sørge for at helsepersonell alltid har best mulig tilgang til opplysninger om pasientene de skal behandle?

Dette spørsmålet har vært en hodepine i mange land. Journalopplysninger som ligger i ulike datasystemer som ikke snakker sammen, har vært en stor utfordring, også i Norge.