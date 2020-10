To menn omkom i båtulykke i Eigersund

To menn er omkommet i båtulykken i Eigersund fredag. De to er far og sønn, i henholdsvis 80-årene og 60-årene, opplyser politiet.

9. okt. 2020 14:13 Sist oppdatert 17 minutter siden

Rundt klokka 11 fikk politiet melding om at to personer var sett i sjøen i nærheten av en båt ved Ellesmeholmane i Eigersund.

– Alle tilgjengelige ressurser ble sendt til stedet, og de to personene ble tatt om bord i redningshelikopter. De ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus, men livene sto ikke til å redde, opplyser politiet i en pressemelding.

De pårørende er varslet.

Saken oppdateres

