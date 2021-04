Smitteutbrudd blant ungdom i Moss, alle videregående skoler stenger

15 elever fikk påvist korona i påsken.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus vil vite mest mulig om hvem som møtte hvem. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

5. apr. 2021 23:34 Sist oppdatert nå nettopp

Etter flere uker med nedadgående smittetall, er det bekymring å spore i Moss. 15 elever ved de videregående skolene i byen har testet positivt for korona i påsken.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus tok affære mandag ettermiddag:

«Hei! Pga. covid-utbrudd som har rammet flere elever, må alle videregående skoler i Moss holde stengt i morgen 6. og overmorgen 7. april mens vi får oversikt over situasjonen ved smittesporing og testing», skrev kommuneoverlegen i en mail til rektorene.

«Det kan bli nødvendig å holde skolene stengt lenger – jeg holder dere oppdatert.»

Noen kvier seg for å fortelle

Krogshus sier det nå er viktig å få vite mest mulig fra ungdommer som har møtt andre ungdommer i påsken.

– Vi har sett tidligere i epidemien at noen kvier seg for å si hvor de har vært og hvem de har vært sammen med. Men dette er viktig informasjon for at vi skal få satt nærkontaktene i karantene og slått ned smitten, sier Krogshus.

Han ber nå alle ungdommene som har vært sammen med andre i påsken om å bestille en koronatest.

– Den britiske virusvarianten som nå dominerer, er så smittsom. Selv om man overholder smittevernreglene og holder avstand, ser vi at bare en liten prat kan være nok til å bli smittet, sier Krogshus.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap)er spent på hvilke smittetall som kommer nå i dagene etter påske.

– Jeg holder pusten litt, sier Tollerud (Ap) til Aftenposten.

Spyttevideo sjokkerte

På sosiale medier var det noen som i helgen redistribuerte en «spyttevideo» som kommuneledelsen, politiet og russestyret snakket alvorlig ut om for en drøy måned siden.

Filmsnutten, som var blitt vist på en Instagram-konto med mange hundre følgere, viste en russ som spyttet i et glass og en annen ungdom som drakk dette spyttet utblandet med øl.

Blant dem som fikk tilsendt filmen, var ordfører Tollerud.

– Det var nesten så du ikke skulle tro det var sant. Men russestyret ble like overrasket og sjokkert som meg, sier Tollerud.

– Så det er ikke en ukultur av denne typen i Moss?

– Nei, jeg tror absolutt ikke det er noe mer ukultur i Moss enn alle andre steder.

En «spyttevideo» lå lenge ute for mange hundre følgere på Instagram. Foto: Privat

Har ikke sett fester

– Du har ikke hørt om noen større ungdomsfester de siste dagene?

– Jeg har vært hjemme hele påsken, og bor ikke langt fra Tronvikstranda på Jeløy der det er tradisjon for å holde russetreff. Denne påsken har jeg ikke sett eller hørt noen i det hele tatt. Men i feriene er det jo litt mer mobilitet i samfunnet, så vi er spente.

Russepresidenten i Moss, Birk Juul Aschjem, synes tiltaket med å stenge skolene de neste to dager er klokt.

– Det er en veldig uoversiktlig situasjon, med mye rykter som skaper uro hos mange av mine medelever. Så jeg synes det er bra at vi kan holde oss hjemme til kommunen får full oversikt. Generelt har russen i Moss har vært veldig flinke til å følge restriksjonene og ta ansvar, sier Juul Aschjem.

Han legger til at russelederne har oppfordret til ikke å feste i påsken.