– Et godt grep for å bedre situasjonen, mener Elvestuen. Utelivsgründer etterlyser en bedre kompensasjonsordning.

Ny krisepakke skal hjelpe kommunene som er hardest rammet av pandemien.

Elvestuen er tydelig på at kommunene som har vært hardest rammet, skal få mest penger. For Oslo vil det bety i overkant av 200 millioner kroner. Foto: Stein Bjørge

22. feb. 2021 06:17 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag ble finanskomiteen på Stortinget enige om en ny krisepakke til næringslivet. Målet er å forsterke støtten til utelivet og andre småbedrifter som har opplevd dramatisk svikt i sine inntekter.

Ola Elvestuen er medlem av finanskomiteen for Venstre. Han sier kommunene nå får 1 milliard kroner ekstra til å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.

– I tillegg er det satt av 750 millioner kroner til en senere fordeling, sier Elvestuen.

– Vanskelig for å tro at det holder

Oda Horgen, utelivsgründer i Oslo, sier alle penger som kommer utelivsbransjens vei, er sårt tiltrengt.

– En ny krisepakke vil absolutt hjelpe, men jeg har vanskelig for å tro at det holder, og at det holder lenge nok, sier Horgen.

Hun driver stedene Godthåb på Grønland og kulturstedet Khartoum i Bernt Ankers gate.

Godthåb er stengt, mens Khartoum nå skal åpne igjen med mer vekt på kafédrift. Det vil sikre et minimum av inntekt.

– Vi har vurdert å gjenåpne Godthåb alkoholfritt, men det er risikabelt. Vi er jo et klubblokale som pleide å ha rundt 150 betalende gjester, sier Horgen.

På grunn av smitteverntiltak er kapasiteten redusert til mindre en tredjedel. Skjenkeforbudet gjør også sitt til at omsetningen blir lavere.

– Da går vinningen opp i spinningen, sier utelivsgründeren.

Mener støtte til kommunene er et godt grep

Ifølge Elvestuen betyr den nye krisepakken i første omgang vel 200 millioner kroner til Oslo. Han viser til at pakken er en utvidelse av den som kom før jul. Da fikk Oslo 78 millioner kroner av potten.

– Noen vil si at dette kommer for sent?

– Dette kommer i tillegg til det vi kom med før jul. Jeg har selv hatt kontakt med folk i utelivet. De sier at dette vil komme godt med. Disse pengene kommer også i tillegg til kompensasjonsordningen for bedriftene, sier Elvestuen.

Han sier det har vært vanskelig å få på plass en ordning som blir rettferdig og treffer riktig, særlig blant de mindre bedriftene.

– Før jul viste det seg at støtten til kommunene var et godt grep for å bedre situasjonen for et presset uteliv og næringsliv. Derfor gjentar vi dette nå.

Elvestuen mener det er avgjørende at kommunene fordeler pengene raskt. Foto: Stein Bjørge

Ifølge Elvestuen vil flere kommuner få penger med den nye krisepakken. Samtidig er det satt en minstesum på 250.000 kroner for de minste kommunene.

– Det vil si at det er kommunene som har hatt pålagt nedstenging eller har høyere arbeidsledighet, som vil få mest, sier han.

Akkurat hvordan midlene skal fordeles, er ikke helt klart ennå.

– Mye jatting og lite action

Horgen sier hun mottok noen midler fra krisepakken som kom før jul.

– Men det er på en måte bare som et plaster på et stort, blødende sår. Nå virker det nesten som om støttepakkene bare haler ut konkursen, og det føles kjipt å tenke på at midlene kanskje går til spille dersom vil til slutt må stenge, sier hun.

Sammen med eierne av andre utsteder i Oslo har hun hatt møter med flere av de politiske partiene.

– Når vi snakker med dem, virker det som om alle er veldig enige med oss, men det skjer lite. Det er mye jatting og lite action, sier Horgen.

– Nå kommer det ekstra penger til kommunene?

– Det er bra at det kommer ekstra penger, men det beste hadde vært om kompensasjonsordningen fungerte som den burde. Det ville føles mye sikrere. Når jeg leser om folk som får kompensasjon for tomme utleielokaler, er det lett å tenke at man kan ta ordet «dugnad» og kaste i søppelet, sier hun.

Lite føringer for hvordan pengene skal deles ut

Elvestuen mener det er avgjørende at kommunene nå klarer å fordele pengene raskt. Mange bedrifter har måttet tære på reserver i lang tid.

– Det er ganske stor variasjon rundt omkring i landet hvordan smitteverntiltakene har virket. Derfor står kommunene i utgangspunktet ganske fritt til å bestemme hvordan de vil gjøre det, men det er en forventning om at pengene skal gå til næringslivet.

– Er det noen føringer for hvordan pengene skal fordeles ute i kommunene?

– Det er en klar forventning om at pengene skal gå til de bedriftene som nå har det vanskeligst, og at de kan fordeles raskt, sier Elvestuen.

Den nye krisepakken gir regjeringen en fullmakt til å redusere maksgrensen for hvor mye støtte en bedrift kan få i løpet av en måned. Grensen kan nå settes til 50 millioner kroner.

– Dere har tidligere fått kritikk for at mye av støtten har gått til store selskaper. Kunne dette taket vært nedjustert tidligere?

– Regjeringen satte et lavere tak før jul, men i forhandlingene ble taket da satt til 80 millioner kroner. Nå settes det ned igjen, påpeker Elvestuen.