Christian Tybring-Gjedde: - Det kan være at hun ikke følte seg sett eller hadde en form for sjalusi

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) gikk til angrep på politiske kommentatorer som har omtalt Messenger-samtalene som hans kone har hatt med Laila Bertheussen og andre Frp-kvinner.

I morges startet Ingvil Smines Tybring-Gjedde sin vitneforklaring i Oslo tingrett. Deretter gikk hennes ektemann, Christian Tybring-Gjedde, i vitneboksen. Gorm Kallestad

7 minutter siden

Tybring-Gjedde startet ved 11.20-tiden sin vitneforklaring i Oslo tingrett i rettssaken mot Laila Bertheussen. Han og kona mottok et anonymt trusselbrev 5. februar 2019.

Tidligere onsdag forklarte kona Ingvild Smines Tybring-Gjedde seg. Hun sa hun etter hvert fattet mistanke til Bertheussen.

– Å være en del av denne saken er helt absurd. Min umiddelbare reaksjon var at jeg ikke ønsket å anmelde saken, sa Christian Tybring-Gjedde i sin frie forklaring.

Han fortalte at han i årevishar er blitt utsatt for det han omtaler som trusler, hets og hat, men ville ikke gi detaljer om dette da han frykter at pressen ville gi dem som sto bak ufortjent omtale.

I innledningen brukte han mye tid på å analysere hvordan han mener politiske kommentatorer i Norge har grafset i privatlivet til dem som deltok i den mye omtalte Messenger-chaten. Han avviste at samtalegruppen mellom hans ektefelle, Bertheussen og andre Frp-kvinner var et hemmelig og mektig nettverk.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Torsdag 24. september skal en seniorrådgiver fra Kripos gå igjennom beslag i boligen til Bertheussen. Deretter skal den tiltalte forklare seg om tøyremser på bilen. Vis mer

– Det så litt Donald Duck-aktig ut

Aktor Frederik Ranke ville vite hvordan han så på brevet som dukket opp i postkassen utenfor familiens hus.

– Jeg tenkte det så litt underlig og Donald Duck-aktig ut, sa han.

Han la først ikke så mye vekt på truslene som sto i brevet.

– Jeg prøvde å leve et normalt liv og gjøre jobben min som stortingsrepresentant så godt som mulig, sa han. Samtidig gjorde han det klart at hans kone nok opplevde saken på en annen måte.

Han avviste på spørsmål fra aktor at saken har påvirket han som stortingsrepresentant.

– Ikke Al-Shabaab som sto bak

Etter hvert gikk det opp for han at brevet muligens var mer alvorlig.

– Men jeg sa i en samtale med PST at det var åpenbart at det ikke var Al-Shabaab som sto bak. De er litt mer seriøse, sa han litt syrlig om brevets form.

Også Tybring-Gjedde stusset etter en tid over Bertheussens store interesse og oppmerksomhet rundt teaterstykket Ways of Seeing.

På spørsmål fra aktor Ranke svarte Tybring-Gjedde slik om et mulig motiv for det hun er tiltalt for:

– Det kan være at hun ikke følte seg sett eller hadde en form for sjalusi. Det er helt ufattelig at man står i denne rettssaken med en siktet.