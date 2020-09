Fant lue med DNA fra ukjent mann på eiendommen

Krimteknikere fant en lue med DNA fra en ukjent mann da de undersøkte eiendommen til Wara og Bertheussen etter hærverket mot boligen og bilen deres.

Det ble funnet DNA-spor fra en mann i denne luen, men politiet har ikke klart å finne hvem DNA fra luen tilhører. Politiet

10 minutter siden

Det kom frem da saken mot Laila Anita Bertheussen fortsatte i Oslo tingrett tirsdag.

Etter at Bertheussen hadde forklart seg i retten tirsdag, var det politioverbetjent Marit Bergheim fra Oslo politidistrikt som inntok vitneboksen.

Hun jobber som kriminaltekniker og var på Røa 6. desember for å sikre spor etter hærverket mot bilen og boligen til Bertheussen og Wara.

Der ble det blant annet funnet hyssing som ble stukket ned i bensintanken. Politiet fant ikke DNA-spor på hyssingen. Lokket på bensintanken var fjernet, og det ble ikke funnet fingeravtrykk på lokket.

Det ble også sikret lakkprøver fra tusj og spray som ble brukt i hærverket.

Politiet sjekket flere gjenstander på å stedet for å sikre spor i saken, men fant ikke noe særlig DNA-spor. Politiet

I tillegg fant politiet en mørkblå lue som lå på et gjerde tilknyttet eiendommen. Det ble funnet DNA på innsiden av luen, men politiet har ikke klart å finne ut hvem DNA-et tilhører.

Det eneste politiet kan slå fast, er at DNA-et tilhører en mann som ikke er registrert i DNA-registeret.

Forsvarer Jon Christian Elden lurte på om DNA-et fra luen var sjekket opp mot andre personer som er aktuelle i denne saken.

– Ikke for meg bekjent, svarte Bergheim.

Elden var også opptatt av et fotavtrykk som ble funnet i gresset på stedet, og lurte på om politiet hadde fulgt opp dette sporet. Han påpekte at politiet ikke hadde gjort annet enn å måle fotavtrykket. Avtrykket var på 29 centimeter, noe som tilsvarer cirka skostørrelse 40.

Ingen tegn til at bensinlokk var brutt opp

Det ble også funnet to tusjer og en rørleggertang under undersøkelsene den dagen. En av tusjene ble funnet på andre siden av veien. Tusjene som ble funnet, kan ifølge politiet ikke knyttes til saken.

Det var ingen tegn til at noen hadde brutt opp bensinlokket på bilen. Dommeren lurte på om det var slik at bilen måtte være låst opp for å få opp bensinlokket, noe Bergheim kunne bekrefte.

– Kan det være slik at bilen var låst, så ble den låst opp med nøkkel før bensinlokket ble tatt av, og så ble den låst igjen? spurte aktor Franke.

– Ja, det er fullt mulig, svarte Bergheim.

Elden fikk knust glass i posten

Kripos undersøkte også to typer hyssing som ble beslaglagt. Den ene typen matchet ikke med hyssing på åstedet. Men politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at hyssing av den andre typen de undersøkte kan komme fra samme produsent som hyssingen som ble funnet på åstedet.

Kripos undersøkte også glasset fra en knust bilrute i forbindelse med at Bertheussens bil ble satt i brann 10.mars 2019, for å finne ut om ruten var knust fra innsiden eller fra utsiden. Her klarte ikke Kripos å trekke noe konklusjon.

Politiet undersøkte også verktøy i Bertheussens bolig for å se om de fant spor av knust glass på disse. Det gjorde de ikke.

I en av forsendelsene som kom til forsvarer Eldens kontor etter at Bertheussen ble siktet, ble det funnet glassbiter. Sjåstad sier at det er sannsynlighetsovervekt for at disse glassbitene stammer fra den knuste bilruten.