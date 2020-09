Politiet frigir eiendommen til Tom Hagen

Politiet kommer ikke til å begjære ytterligere beslag i boligen og eiendommen til drapssiktede Tom Hagen, som dermed får flytte hjem, igjen.

Nå har politiet fjernet sperrebåndene rundt Hagen-tomten I snart fem måneder har politiet nektet Tom Hagen (70) å flytte hjem. Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

– Politiet har etter en helhetsvurdering besluttet å ikke begjære videre beslag av Sloraveien 4. Eiendommen vil bli utkvittert til siktede innen fristen 21. september, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt.

Tom Hagen er siktet for å ha drept kona, Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant for snart to år siden.

Han nekter straffskyld og stiller seg kritisk og uforstående til at politiet har tatt beslag i boligen hans i så lang tid som nesten fem måneder. Politiet tror boligen kan være et åsted i den angivelige drapssaken.