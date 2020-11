Markant smitteøkning i flere norske storbyområder. Smitterekord i Oslo siste døgn.

Det siste døgnet er det registrert 161 nye bekreftede koronatilfeller i Oslo. Det er 94 flere enn på samme dag i forrige uke. Også i flere andre byer er det markant økning.

I Oslo bruker folk munnbind både på kollektivtransport og andre steder der folk er tett på hverandre. Men likevel fortsetter koronasmittetallene å øke. Foto: Espedal, Jan Tomas

Det er oppdaterte smittetall fra Oslo kommune som viser utviklingstrenden.

Tallet er også en oppgang fra mandag da 100 nye smittede ble registrert.

– Selv om Oslo blant har de strengeste tiltakene i Norge, øker smitten også her. Det bekymrer meg veldig og det tyder på at for mange ikke følger smittevernreglene, sier helsebyråd Robert Steen til NRK.

Helsebyråd Robert Steen i Oslo er bekymret over utviklingen i hovedstaden. Foto: Fredrik Hagen

I alt er det nå registrert 1.311 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene. Tallet er det høyeste gjennom pandemien, men det er nå langt flere som blir testet enn i mars.

Bydel Stovner har det høyeste smittetrykket de siste 14 dagene, med 348,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, fulgt av bydel Nordstrand med 302,1 per 100.000.

Bydel Nordre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo, med 82,2 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Smittetallene er høyest i aldersgruppen 20–29 år, med 324 tilfeller de siste 14 dagene. Deretter følger aldersgruppen 30–39 med 269 tilfeller.

Det er noe flere menn enn kvinner blant de smittede.

Trondheim: Vurder munnbindkrav på flyplassen

Tirsdag ble det registrert tolv nye koronasmittede personer i Trondheim. Det følger en trend med økt smitte i kommunen. Forrige uke nærmest doblet smittetallet i Trondheim seg fra 32 uka før til 60.

En av de smittede har foreløpig ukjent smittekilde, skriver kommunen i en pressemelding. Tre smittetilfeller kommer fra utlandet, mens de resterende åtte er smittet av kjent nærkontakt.

– Vi har kontroll, men det er økende tendens til ukjente smittekilder, sa kommuneoverlege Tove Røsstad på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik er bekymret for den økende smitten fra utlandet til kommunen. Hun er klar til å kalle inn formannskapet på kort varsel.

Det kan bli aktuelt å innføre munnbindpåbud på Værnes, ifølge Trondheim-ordfører Rita Ottervik. Foto: Gorm Kallestad

– Vi ser at smitten kommer fra utlandet. Vi har et samarbeid med Stjørdal som ser ut til å føre til munnbindbruk på flybussen og større oppfølging av reisende fra utlandet på flyplassen, sa ordføreren på en pressekonferanse onsdag.

Ifølge kommunedirektøren i Trondheim testes 65 prosent av de som ankommer flyplassen. De ønsker at dette tallet skal bli høyere.

På pressekonferansen ble også innbyggerne i Trondheim oppfordret til å bruke munnbind på kollektivtrafikken i rushtiden.

Økning også på Nord-Jæren

Også i storbyområdet rundt Stavanger har det vært en markant økning i antallet smittetilfeller. Det er nå over 1000 smittetilfeller i Rogaland.

Kommunene på Nord-Jæren, som består av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, har varslet en felles pressekonferanse om situasjonen onsdag ettermiddag.

Det største byområdet i Rogaland oplever en økende smittetrend. Her fra Vågen i Stavanger sentrum. Foto: Fredrik Hagen

– Vi befinner oss fortsatt på et vippepunkt. Vi har ikke vippet over enda og det blir opp til befolkningen å sørge for at vi holder oss på riktig side av skalaen, sier smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Jon Sundal til Stavanger Aftenblad.

Han forteller at det har vært en klar økning i positive prøver ved laboratoriet på sykehuset de siste tre ukene fra 30 positive i uke 42 til 93 positive i uke 44.

Tirsdag er det registrert 1001 smittetilfeller i Rogaland. 532 av disse er registrert etter 1. august.