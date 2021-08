Nordmann fikk koronavaksine på kjøpesenter i Sverige. Slapp å vente ni uker på dose nummer to i Norge.

En jobbreise til Sverige viste seg å bli gull verdt for Trond Are Gjone. Under en ladepause rett før Svinesund fikk han vaksinedose nummer to.

Trond Are Gjone var på vei tilbake til Norge da han tilfeldigvis fikk den andre dosen av koronavaksinen i Sverige søndag 25. juli.

Forrige søndag skulle Trond Are Gjone lade Teslaen ved Tanum shoppingsenter, som ligger en drøy halvtimes kjøring sør for Svinesund i Sverige.

51-åringen gikk inn på senteret og fulgte pilen på et skilt der det sto noe om korona. Han ville teste seg mens bilen var under lading.

– Jeg tok kontakt med helsepersonell der. De fortalte at dette ikke var et testsenter, men et vaksinesenter. De var i ferd med å pakke ned og hadde en siste dose med Pfizer liggende. De spurte om jeg ville ha denne vaksinen, forteller Gjone.

Han hadde allerede fått første dose med Pfizer hjemme i Norge. Dermed var det liten tvil om hva han skulle gjøre.

– Jeg løp ut i bilen. Hentet passet og koronasertifikatet som viste at jeg hadde fått dose nummer én for over tre uker siden. Ti minutter etter at jeg gikk inn i senteret, var jeg ferdigvaksinert, humrer 51-åringen fra Lillesand.

Gjone, som er gründer, var på jobbreise i nabolandet for å markedsføre en app. Tilfeldighetene skulle ha det til at han også ble fullvaksinert i løpet av turen. Helsepersonell på stedet kunne også fortelle at de hadde vaksinert nordmenn tidligere.

Sparte ni uker

Lillesanderen har delt sin vaksinehistorie på Twitter. Der skriver han følgende: «Et tilfeldig besøk på et senter i Sverige resulterte i 9 uker kortere ventetid for å bli fullvaksinert. "Vi stänger och måste slänga den siste dosen. Vill du ha det?" Løp fort til bilen og hentet pass og koronapass!»

– Jeg var selvfølgelig kjempeglad. Jeg skulle få dose nummer to 23. september. Nå hoppet jeg ni uker frem i køen. Det betyr også at en køplass blir borte fra Lillesand. Hadde jeg ikke tatt denne dosen så ville de uansett måttet kaste den, sier Gjone.

– Har du fått registrert at du har fått dose nummer to?

– Ja, jeg tok kontakt med helseforsikringen min og har fått alt godkjent ved hjelp av en lege derfra. Det står i koronasertifikatet mitt, svarer Gjone.

Her er beviset på at Trond Are Gjone er fullvaksinert med to doser.

FHI: Pass på at vaksinen er ekte

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet (FHI), skriver i en e-post til Aftenposten at det ikke er noen spesielle regler for å ta vaksinen i utlandet. Han legger til at de som tar vaksinen i utlandet, ikke er dekket av Norsk pasientskadeerstatning.

– Er det OK for norske helsemyndigheter at nordmenn tar vaksinen i utlandet?

– Vi har ikke noe imot det. Man bør forsikre seg at vaksinene er ekte og at man ikke blir svindlet. Ellers er det jo nå så å si ingen ventetid for voksne som skal ha første dose her i landet, svarer Aavitsland.

– Hvordan får man overført informasjon om vaksinen i sitt norske koronasertifikat?

– Man må høre om fastlegen eller en privat helseaktør kan hjelpe med registreringen.

Aavitsland viser til nettsidene til FHI der det er mer informasjon om etterregistrering av EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge.

EMA er det europeiske legemiddelverket. Nordmenn kan ta vaksinen hvor som helst så lenge vaksinen er godkjent av EMA og man kan få med seg troverdig skriftlig informasjon.

FHI har ikke noen sikre tall på antall nordmenn som er vaksinert i utlandet.