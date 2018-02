Stenseng: – Det går en grense på 30 prosent

Ap har vært i hardt vær siden valget i høst, og Stenseng innrømmer overfor VG at Ap fremstår som et splittet parti. Hun setter en klar grense for hva partiet skal kunne tåle framover.

– Vi står foran store utfordringer for å øke oppslutningen fra under 25 prosent til 35 prosent. Det skal vi greie. Det går en grense på 30 prosent. Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke.

Hun sier det ikke er noen tvil om at det er en jobb å gjøre for å samle partiet og styrke tilliten blant egne medlemmer og velgerne som tvilte på Ap ved valget.

– Vi har vært gjennom en ekstremt tøff periode, først med valgnederlaget og så varslene mot Giske. Det er maktkamp, intriger og lekkasjer folk på grasrota er oppgitt over, sier hun.

Trond Giske er ferdig både som nestleder og i Aps sentralstyre. Nå går jakten på hvem som kan fylle hans rolle i partiledelsen. Stenseng vil imidlertid ikke svare direkte på om hun er den nye lederskikkelsen på venstresiden i partiet.

– Jeg er en av tre i ledelsen, og vi skal ta partiet videre sammen, sier hun. Sammen med partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik er hun en del av partiets ledertrio fram til landsmøtet i 2019.