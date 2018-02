Mann alvorlig skadet i arbeidsulykke i Trondheim

Ulykken skjedde i forbindelse med lossing fra et vogntog i Transitgata. Mannen var ikke ved bevissthet da han ble kjørt til St. Olavs hospital, opplyser politiets innsatsleder Erik Bang Danielsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

– Det er ingen vitner til hendelsen. Personen ble funnet av to vogntogsjåfører. De registrerte at det ikke var noen aktivitet på stedet og gikk for å sjekke, opplyser Danielsen.

Mannen fikk livreddende førstehjelp etter at brannvesenet hadde fjernet søylen han lå fastklemt under.

Vogntoget er norskregistrert, men politiet jobbet onsdag kveld med å finne ut hvilket firma mannen jobber for, og hvilken nasjonalitet han har.