– De er skrevet av saksbehandlere i Økonomiavdelingen til bruk i videre arbeid. De var aldri skrevet for å sendes ut av departementet, og de har derfor en annen form og en annen status enn formelle referater, sa finansminister Siv Jensen (Frp) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.

Komiteen holdt ny høring i saken om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sentralt i saken sto tre notater fra møter mellom den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen.

Det var to hovedspørsmål Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsket svar på i høringen:

Hvorfor ble det gjort påtegnelser på dokumentene som ble oversendt Sivilombudsmannen 10. januar 2018?

Og hvorfor valgte departementet å ettersende de opprinnelige dokumentene uten påtegnelser seks dager senere?

Fakta: SSB-saken Christine Meyer gikk av som SSB-sjef 12. november. I forkant av beslutningen hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer. Noe av bakgrunnen for konflikten var interne stridigheter i SSB og bekymring knyttet til en pågående omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået. 10. januar holdt kontrollkomiteen på Stortinget åpen høring om Jensens håndtering av SSB-saken. Sentralt sto spørsmålet om Meyer hadde støtte i departementet for sin omorganisering av SSB. Jensen og Meyer har høyst ulike versjoner av saken. Jensen mener hun advarte mot omorganiseringsprosessen i flere møter, noe Meyer avviser. Torsdag er det duket for ny høring i saken, knyttet til hemmeligholdte notater fra disse møtene. Ved siden av Jensen skal ekspedisjonssjef Amund Holmsen møte. Finansråd Hans Henrik Scheel er bisitter.

Avviste «manipulasjon»

Komiteens leder Dag Terje Andersen omtalte i høringen de oversendte dokumentene som «manipulerte». Dette ble avvist av finansministeren. Hun sa at påtegningene med kulepenn ble gjort for å forklare og korrigere noe av det som sto i de interne notatene. De var en «leserveiledning»,

Finansministeren viste til at dokumentene ikke er en del av den formelle styringsdialogen mellom departementet og SSB.

Også i andre spørsmål fra opposisjonspartiene ble det reist spørsmål ved om påtegningen med kulepenn var gjort for å korrigere innholdet.

Men Jensen ga én innrømmelse: Påtegningene burde vært datert for å vise at de ble gjort to dager før de ble oversendt Sivilombudsmannen.

Hevder det er «manipulasjon»

Flere av kontrollkomiteens medlemmer lot seg imidlertid ikke overbevise av Jensens forklaring.

I en pause mellom den åpne og lukkede høringen sa komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB at han ikke er i tvil om at påtegnelsene fra embetsverket har endret meningsinnholdet i dokumentene.

Heller ikke SVs Torgeir Knag Fylkesnes fester lit til Jensens forklaring. Han har flere ganger åpnet for mistillit mot finansministeren.

– Man har skrevet i margen på disse dokumentene mange måneder etter at de har vært arkivert. Det er åpenbart at man har manipulert dokumentene og forsøkt å gi et annet inntrykk av hva som er meningsinnholdet, sier han til NTB.

Påtegnelser var sentrale

Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

– Så spør komiteen om hvorfor Sivilombudsmannen fikk oversendt notatene i to runder, først med forklarende håndpåtegninger med blå kulepenn i margen og så uten. I et eget vedlegg i brevet til Sivilombudsmannen redegjorde vi for mangler og feil i notatene, hvor vi også viste til de håndskrevne merknadene som var påført i margen, sa Jensen.

Den åpne delen av høringen ble avsluttet 15 minutter før den avsatte tiden var brukt.