Temperaturen i Folldal er på nivå med de aller laveste temperaturene registrert i Norge de siste 30 årene.

Av de fem kaldeste stedene registrert i Norge i løpet av natt til onsdag, var fire i Hedmark fylke, med henholdsvis Sel kommune (39,7 minusgrader), Tynset (37,5 minusgrader), Alvdal (30,8 minusgrader) og Drevsjø (29,5 minusgrader).

Årsaken til de uvanlig lave temperaturene er at Europa får inn kaldluft fra Sibir i Russland, og kulden ser ikke ut til å gi seg med det første.

– Onsdag er forventet å bli den kaldeste dagen denne uken, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Mens kulda setter inn for alvor i den sørlige delen av landet, melder Haga at temperaturen fortsetter å stige i nord.

– Her i Sør-Norge blir det ganske vinterlige temperaturer utover dagen. Det er jo lite skyer annet enn noen skyflak her øst for vannskillet, og det blåser ganske godt. I nord vil temperaturene vil stige litt, sier Haga.

Meteorologisk institutt advarer dessuten mot sterke vindkast, blant annet i Folldal.

– Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs , advarer meteorologene på nettstedet Yr.

