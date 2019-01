Saken oppdateres

«Tørkesommeren 2018 var svært uvanlig og førte til store konsekvenser». Slik konkluderer forskerne ved Meteorologisk institutt, som har skrevet rapporten «Tørkesommeren 2018».

Ekstreme skogbrannperioder, vannunderskudd i jorden, drikkevannsmagasiner som gikk tomme for vann i Sør-Norge, vannrestriksjoner i mange kommuner, økte strømpriser, stengte kraftverk og problemer for båtfolk, fiske og dyre- og plantelivet.

Det er noen av konsekvensene av den ekstremt varme sommeren i 2018, ifølge forskerne ved Meteorologisk institutt.

Det mest oppsiktsmessige med sommeren 2018 var at den rammet så store områder, varte så lenge og at temperaturen var langt høyere enn normalt, ifølge forskningsrapporten.

Rekordsommer

I Norge startet den ekstreme varme- og tørkeperioden i mai og varte til begynnelsen av august.

Perioden ble målt til den fjerde tørreste siden de nasjonale målingene startet i 1900.

Mange vil huske sommeren 2018 for særdeles mange sommer-, høysommer- og tropedager.

Rekorden for både antall sommer- og høysommerdager ble slått i løpet av 2018. Nå er det Sigdal – Nedre Eggedal som har rekordene, med henholdsvis 119 og 65. Hele åtte målestasjoner målte flere sommerdager i 2018 enn forrige rekord.

I 2018 var det i underkant av 200 stasjoner som registrerte en eller flere tropedager. Målestasjonen Sigdal – Nedre Eggedal hadde flest med 24 tropedager, som var ny rekord. Den tidligere rekorden var fra 1955 og var 18 dager i Kongsberg.

Mai til juli i fjor ble rekordvarme med hele 3,1°C over normalen for Norge. I samme periode falt det tre fjerdedeler av den normale nedbørsmengden, viser rapporten fra Meteorologisk institutt.

Hva ble konsekvensene?

Som følge av lite nedbør og høye temperaturer var 2018 preget av den mest ekstreme skogbrannperioden i Norge noensinne.

Fra januar til august ble det registrert 1906 skog- og gressbranner, noe som er ny rekord, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Flere av brannene ble antent av lynnedslag.

Den lange tørkeperioden førte også til et stort vannunderskudd i jorden, noe som ga store økonomiske tap for mange bønder i Midt- og Sør-Norge.

Mye av nedbøren som kom i løpet av sommeren 2018, kom som kortvarige, kraftige regnbyger. Mangelen på langvarig nedbør kombinert med høye temperaturer gjorde at vannet ikke trengte langt ned i jorden eller fordampet, noe som bidro til at jord og bekker tørket ut og at grunnvannstanden og vannføringen ble rekordlav.

Lite vann i mange elver og vannkraftmagasiner, og stort strømforbruk i Norge og andre deler av Europa, bidro til at norske strømpriser steg til værs.

Det toppet seg da to små kraftverk i Glommavassdraget måtte stenge i juli fordi det var for lite vann.

Hva nå?

Hvordan blir fremtidens somre? Må vi venne oss til langt flere tropedager, tørke og høyere strømpriser de kommende årene?

Forskerne ved Meteorologisk institutt har gjort en studie som viser hvordan sommertemperaturen og sommernedbøren i Oslo er beregnet å kunne være mot slutten av århundret dersom klimagassutslippene fortsetter som i dag.

Ifølge rapporten vil fremtidige mai-august-perioder kunne få middeltemperaturer på over 20°C, hvis klimagassutslippene fortsetter som i dag. På målestasjonen Oslo-Blindern ble middeltemperaturen i år rekordhøy. Med 18,1°C ble 2018 den varmeste mai-august-perioden som noen gang er registrert ved målestasjonen.

En gjennomsnittlig sommer (juni til august) for målestasjonen Oslo-Blindern har 11,6 døgn med middeltemperatur over 20°C. I juni-august 2018 var det 50 slike dager, nok en ny rekord.

Ifølge beregningene til Meteorologisk institutt vil slike dager øke noe. En «kald» sommer vil knapt ha flere varme døgn enn det en kald sommer i dag har, mens en «varm» sommer vil ha en betydelig økning av antall varme døgn i fremtiden.

Til tross for høyere middeltemperaturer mener forskerne at det er lite som tyder på at i fremtiden vil bli mange Oslo-somre som vil være like nedbørfattige som i 2018. Generelt vil nedbøren øke, og forskerne forventer flere ekstremnedbørhendelser.