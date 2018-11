Janne Jemtlands ektemann nekter skyld for å ha drept kona

Den 47 år gamle mannen er tiltalt for å ha skutt kona si i hodet med en pistol om natten den 29. desember i fjor. Bevisstløs og livstruende skadd ble hun senere senket i vann slik at hun døde av drukning, står det videre i tiltalen som ble tatt ut 1. oktober.

Mandag starter den tre uker lange rettssaken i Hedmarken tingrett. Der skal 47-åringen etter planen forklare seg i nesten to hele rettsdager. I tidlige avhør med politiet har den tidligere fremmedlegionæren knyttet seg til "en situasjon" som oppsto mellom han og kona like før hun ble drept. Likevel har han hele tiden nektet straffskyld etter politiets siktelse og senere tiltalen om forsettlig drap.

Når retten blir satt mandag vil han ifølge forsvareren svare nei på skyldspørsmålet.

- Han nekter straffskyld. Han ser fram til å møte i retten og få belyst sin side av saken, sier hans forsvarer, advokat Ida Andenæs, til NTB.

Tore Meek / NTB scanpix

Forsvant etter fest

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) forsvant etter en fest 28. desember i fjor. Over et døgn etter ble hun meldt savnet av ektemannen og en omfattende leteaksjon ble satt i verk.

Ektemann ble pågrepet og siktet for drap først 12. januar. Dagen etter ble Jemtland funnet død på bunnen av Glomma ved Eid bru i Våler kommune i Hedmark. Det var ektemannen som fortalte dykkerne hvor de skulle lete.

Det er tidligere kommet opplysninger om at ektemannen i avhør har forklart at det fatale skuddet som traff Janne Jemtland, gikk av ved et uhell. Det som vil bli nytt i retten er i så fall hvorfor våpenet i det hele tatt var framme når paret kom hjem fra festen i Veldrom i Brummundal romjulsnatten i fjor.

Politiets teori var tidlig at funn av blodig snø på to steder i Brumunddal skyldtes at ektemannen hadde flyttet den etter skuddløsningen ved boligen. Signal fra kvinnens telefon ble registrert i Brumunddal sentrum om morgenen 30. desember, men er aldri funnet.

Sønnene vitner

41 vitner er varslet ført for retten i saken som starter i Hamar. Etter at den tiltalte har avgitt sin forklaring blir Janne Jemtlands to sønner påtalemyndighetens første vitner i drapssaken. På grunn av sønnenes unge alder vil forklaringene deres bli spilt av som video, ifølge bevisoppgaven.

Deretter skal to vitner avgi forklaring før to av tiltaltes brødre. Også Janne Jemtlands bror er blant de første vitnene som skal føres i saken som det er satt av tre uker til.

Flere venner av ekteparet, samt en mann som tidligere var siktet for falsk forklaring i saken, er stevnet som vitner.

Ektemannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet og sitter nå i Ullersmo fengsel.