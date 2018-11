Solberg: – Haster ikke med ny regjering

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet overfor Aftenposten lørdag at det pågår regjeringssamtaler med KrF samtidig som det forhandles på Stortinget om neste års statsbudsjett.

Hun sa at det ennå er langt frem til at Regjeringen kan utvides til en flertallsregjering.

– Veien dit er brolagt med forhandlinger, kompromisser og krevende diskusjoner. Men det jeg kan si er at vi møtes. Og at det er hyggelige og konstruktive samtaler.

I en tale til Høyres landsstyre søndag ettermiddag bekreftet hun dette.

– Vi er kun i en startfase. Og uansett vil jeg ikke spekulere i hvordan sluttresultatet blir, sa Solberg til Høyres sentralstyremøte.

– Om vi når en enighet forutsetter selvfølgelig at alle partiene kan stå inne for den, sa hun.

Viktig med gode sonderinger

Solberg mener det er viktig nå med gode samtaler med KrF for å avklare problemområder, før eventuelle regjeringsforhandlinger kan starte.

– Om det blir formelle forhandlinger før eller etter jul kan jeg ikke si noe om nå, sier hun.

Hun sier at prosessen frem til at Venstre trådte inn i regjeringen i fjor var god, blant annet fordi man brukte lang tid på sonderinger.

Ketil Blom Haugstulen

Lørdag var det demonstrasjoner over hele landet mot abortloven etter at Solberg tidligere har åpnet for å gjør endringer i loven i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF.

Solberg vil ikke utdype eller si noe mer om hva slags endringer i abortloven det kan bli snakk om. Hun gjentok at eventuelle endringer ikke vil svekke kvinnens rettigheter.

– Gjør demonstrasjonene inntrykk?

– Jeg har respekt for at folk mener abortloven ikke bør endres. Og retten til selvbestemmelse er grunnleggende. Det har jeg gått i demonstrasjonstog for selv. Men vi skal ivareta kvinnens rettigheter uansett hvilke kompromisser vi går inn på.

– Frykter du at velgerne kan straffe Høyre fordi du har åpnet for å gjøre endringer i abortloven?

– All politisk aktivitet og diskusjon kan påvirke velgere. Men jeg opplever at mange mener det er grunnlag for å ha en refleksjon om noen spørsmål knyttet til abortloven. Så får vi se hva vi kommer frem til når forhandlingene er ferdige, sa Solberg.