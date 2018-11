Irriterte taxfree-kunder om kvoteinnstrammingen: – Nordmenn reiser for å kjøpe røyk og drikkevarer

Han landet onsdag ettermiddag etter en tur til Tyskland, og har alle planer om å utnytte seg av hele taxfreekvoten.

– Nordmenn reiser for å kjøpe røyk og drikkevarer. Dette blir det bare enda mer smugling av, sier en tydelig irritert Bolt.

KrF rappet vinflaskene fra Frp

Mens regjeringspartiene og KrF forhandlet om budsjettavtale i går, sikret KrF og Arbeiderpartiet flertall for å fjerne ett av Frps hjertebarn.

Fra og med 2020 vil du nemlig ikke lenger ha muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol.

I dag kan du øke vinkvoten fra fire til seks flasker, dersom du ikke kjøper med deg tobakk.

Vedtaket har skapt reaksjoner i Frp. Partileder og finansminister Siv Jensen sier til Aftenposten at hun og Frp vil forsøke å få økt taxfreekvoten igjen i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF.

Bolt fra Sandefjord mener det er helt riktig av Frp-lederen å kjempe for vinflaskene.

– KrF og de andre partiene vil at vi skal ha mindre og mindre i dette landet. Hvis ikke vi kan få drikke vin til maten i dette landet, så er det noe galt, sier Bolt.

– Litt smålig

I tobakkshjørnet i taxfreebutikken på Gardermoen er Peter Runeborg i ferd med å legge en kartong sigaretter i handlekurven. At han snart ikke kan velge å bytte den ut med to vinflasker, plager ham ikke nevneverdig.

– Det spiller ikke så stor rolle egentlig. Jeg reiser såpass mye at det ikke har så stor betydning for meg. Men jeg må jo si at det har vært nyttig å kunne ha med litt ekstra vin. Det er litt smålig å ta det vekk, og ikke minst at det skal bli så mye bråk om det.

Også Simen Alsvik fra Oslo synes bråket er unødvendig.

– Jeg tenker at vi har det litt for godt i dette landet hvis to vinflasker kan sette et helt regjeringssamarbeid på spill. En flaske fra eller til kan da ikke være den viktigste saken på den politiske dagsordenen. Kanskje bør vi være opptatt av litt andre ting? sier Alsvik og legger en fransk rødvin i kurven.

– Hele samarbeidet er tull

Etter taxfree-sjokket i Stortinget tirsdag gjorde statsminister Erna Solberg alt hun kunne for å avdramatisere feiden mellom KrF og Frp.

Samtidig sa lederen i nye sammenslåtte Asker Frp, Trond Ellingsen, til Aftenposten at KrFs gjennomslag «bør være spikeren i kisten for Frps deltagelse i en regjering med det partiet».

Det er Eva Gravem Knutsen fra Hønefoss helt enig i.

– Det eneste jeg har å si om dette, er at jeg synes vi aldri skulle gått i samarbeid med Kristelig Folkeparti. Det er tull, de vil bare bruke penger. Hvor skal de få alle pengene fra? spør hun.

Hun pleier ikke bruke hele kvoten, men synes likevel det er «helt sprøtt» at regjeringssamarbeidet nå kan påvirkes av to flasker vin.

– Fire eller seks flasker – det blir ikke mindre drikking av den grunn. Men jeg synes dette viser hvorfor Arbeiderpartiet og SV kan få ha KrF for seg selv.

Det er likevel ikke alle som lar seg irritere over hverken vinflasker eller politisk spill:

– Det er ikke helt åpenbart for meg hvorfor KrF gjør dette, men jeg skal nok klare å forholde meg saklig til det. Det er jo typisk norsk å bli forarget over å ikke få billig vin og sprit, sier Tone Skjærvø og går mot kassen.