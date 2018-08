KrF: Stortinget retter trolig kritikk mot regjeringen

Stortinget skal i slutten av august holde kontrollhøring om regjeringens arbeid med terrorsikring etter enda en knusende rapport fra Riksrevisjonen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere sagt til TV 2 at saken muligens kan ende med regjeringskrise.

– Det kan skje, bekrefter Grøvan overfor Klassekampen. Han er den eneste i kontroll- og konstitusjonskomiteen som også satt der da Stortinget behandlet den forrige rapporten fra Riksrevisjonen om objektsikring.

– Forrige gang vi behandlet saken, landet KrF på sterk kritikk. Så ble det ikke flertall for det fordi regjeringspartiene og Venstre inntok en annen posisjon. Jeg ser det som svært sannsynlig at Stortinget vil gå inn for kritikk denne gangen. Hvor langt kritikken vil gå, beror på svarene en får i høringen, sier han. KrF sitter på vippen mellom de to blokkene.

Feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som Riksrevisjonen påpekte i 2015 er i liten grad gjort noe med, konkluderte Riksrevisjonens i en ny rapport i juni.

– Når man legger de to rapportene ved siden av hverandre, må en spørre om regjeringen har forstått oppdraget og virkelig tatt inn over seg alvoret i dette, sier Grøvan.