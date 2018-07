40-åring fløyet til sykehus etter at stup gikk galt i Porsgrunn

Politiet fikk melding om saken klokka 11.39 tirsdag formiddag.

– Det er en mann i 40-årene som har stupt ut i vannet fra et ganske høyt punkt. Et vitne som har sett hele seansen, så at han lå liggende livløs i vannet med hodet ned etterpå, forteller operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

Kvinnen klarte å dra mannen inn på grunt vann. Etter hvert ble han fløyet til Skien sykehus med ambulansehelikopter.

Ifølge politiet hadde mannen ikke skader som kunne tyde på at han hadde truffet bunnen i stupet. Kombinasjonen av rus og overmot nevnes som en mulig årsak til stupet.

– Det å kombinere GHB-rus med bading er ikke særlig heldig, sier Gunnerød.