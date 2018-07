Drapssiktet eks-nynazist var «ikke levende» i folkeregisteret

– For to-tre år siden, da han prøvde å få kommunal bolig, fikk han oppgitt av offentlige myndigheter at han var registrert som «ikke-eksisterende eller ikke levende». Det var et sjokk. Plutselig var han ikke registrert noe sted. Han eksisterte rett og slett ikke for myndighetene, forteller mannens forsvarer, advokat Fridtjof Feydt, til Nettavisen.

Byttet navn

Mannen (55), som er siktet for drap og likskjending etter funn av en forbrent person i Maridalen onsdag, het Johnny Olsen frem til 2001 da han skiftet navn.

Da sto han også uten bostedsadresse. Ifølge advokaten måtte moren møte opp sammen med ham, enten hos Folkeregisteret eller kommunebygget i Oslo, for å bekrefte identiteten hans.

Fredag opplyste politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB at den siktede bodde i skogen ved teltplassene i Maridalen der den forbrente personen ble funnet. Politiet har også funnet personens identitet og jobber nå med å varsle pårørende.

Hadelandsdrapene

Siktede har en lang kriminell fortid, og var en av hovedmennene bak Hadelandsdrapene i 1981. Han og fire andre, som alle var medlemmer av den nynazistiske gruppen Norges Germanske Armé, stjal våpen fra Heimevernet. I tillegg stjal de 50 kilo dynamitt i Mandal.

Det brøt imidlertid ut en krangel i gruppen da to av mennene, som ble lovet belønning for våpenranet, krevde pengene de mente de hadde rett på. I frykt for at de to mennene ville gå til politiet med opplysninger om våpenranet, orkestrerte den nå siktede mannen og to medsammensvorne det som senere ble kjent som Hadelandsdrapene.

Mennene ble skutt i nakken og senere skutt 29 ganger med maskinpistol. Siktede ble dømt til 18 år i fengsel, men ble løslatt i 1993. De to andre ble dømt til henholdsvis 18 og 12 års fengsel.