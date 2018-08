To pågrepet etter politiaksjon med helikopter i Mysen

Det var Smaalenenes Avis som først meldte om politiets utrykning. Et vitne avisen har snakket med skal ha sett pansrede politibiler og helikopter i forbindelse med en politiaksjon. Politiet bekrefter aksjonen overfor NTB, men er tilbakeholden med opplysninger.

– Det er gjennomført en liten aksjon og to personer er pågrepet, sier operasjonslederen i Øst politidistrikt.

Operasjonsleder André Kråkenes i Sør-Øst politidistrikt sier til Aftenposten at det dreier seg om et mistenkt våpentyveri.

– Selve gjennomføringen kan jeg ikke uttale meg om, men Øst politidistrikt har bistått pågripelsen av to personer som er mistenkt for våpentyveri. Tyveriet skjedde i Telemarkområdet, men personene har oppholdt seg her, sier Kråkenes.