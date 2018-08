Syv år og tre måneders fengsel for terrordømt mann fra Verdal

Mannen har ifølge en pressemelding fra Borgarting lagmannserett vært tiltalt for inngåelse av terrorforbund med personer i IS og deltakelse i terrororganisasjonen IS i Syria.

Han ble funnet skyldig i Tingretten, og dømt til syv år og seks måneder i fengsel. Da han anket saken gikk den til lagmannsretten hvor han igjen har blitt funnet skyldig. Denne gangen til syv år og tre måneder.

Straffen er tre måneder kortere enn det tingretten kom til og betydelig lavere enn de ni årene aktor la ned påstand om.