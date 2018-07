Stavanger Aftenblad møter Harald Øglend, bistandsadvokat til familien til Sunniva Ødegård, i advokatens kontorlokaler få minutter etter at det ble kjent at en 17-åring er siktet for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård.

– De er lettet over at en person er siktet i saken, men de klarer ikke å slå seg til ro helt ennå. De har fått med seg at 17-åringen ikke har erkjent forholdet, sier Øglend til Aftenbladet.