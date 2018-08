Nye tall fra Folkehelseinstituttet tirsdag viser at syv personer er blitt alvorlig syke etter sårinfeksjon som skyldes bakterier i sjøvann. 27 har fått mildere tilfeller av sår- og øregangsinfeksjoner, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Smitten har skjedd ved bading i Oslofjorden – kystlinjen i fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud og Vestfold.

Les også: Ti ting du bør vite om den farlige vibrio-bakterien i badevannet

Alle de alvorlig syke er smittet gjennom sår

Seks av de alvorlige tilfellene skyldes vibrio-bakterien. I tillegg er det rapportert om én person som ble smittet med shewanella, en bakterie som gir lignende symptomer som vibrioinfeksjon.

Alle er voksne over 50 år som har badet med sår eller har pådratt seg sår under bading i en av fem kommuner: Bærum, Oslo, Moss, Vestby, Fredrikstad og Kristiansand.

De 27 som har fått mildere infeksjoner, trenger ofte ikke behandling.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke uventet å finne tilfeller av milde vibrioinfeksjoner med tanke på hvor mange som har badet, og med de høye temperaturene vi har hatt i sommer.

ECDC

ECDC

Badevannet ikke friskmeldt

– Kartene over utbredelsen av vibrio-bakterien viser at den ukentlige gjennomsnittssituasjonen er som tidligere, med risiko for vibriosmitte i områdene Oslofjorden, Telemarks- og sørlandskysten, sier Line Angeloff, seniorrådgiver på Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr på FHI.

– Det samme viser «weekly maksimum», altså høyeste topp/utbredelse siste syv dager. Kartene er bare én indikasjon vi bruker som grunnlag i våre vurderinger, påpeker hun.

– Vi synes det er for tidlig å si om risikoen har avtatt, selv om vi kan se en reduksjon i risikoutsatte områder på enkelte dager. Vi forventer at risikoen vil avta med synkende badetemperaturer, men det er litt for tidlig å spå hvordan resten av sommeren blir. Vi opprettholder derfor som et «føre var-prinsipp» våre baderåd ut badesesongen.