Maridalen-siktet ikke lenger mistenkt for drap

Etter et fengslingsmøte torsdag sier politiet at mistanken mot 55-åringen er svekket, og at de ikke lenger mener det er grunnlag for å sikte ham for drap.

55-åringen ble siktet for drap og likskjending i forbindelse med at en mann i 30-årene ble funnet død 18. juli i år. Torsdag skriver politiet i en pressemelding at siktelsen er endret fra drap til likskjending.

– Nå er det kun likskjending som er et tema. Det er på bakgrunn av vår etterforskningen som har vist at mistanken om drap er blitt svekket, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til VG.

Det er opp til statsadvokaten hvorvidt drapssiktelsen blir henlagt, men Kraby understreker at politiets mening er at det ikke lengre er grunnlag for en slik siktelse.