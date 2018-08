Eirik Jensen: Er ved godt mot og klar til å kjempe sin sak

Fem måneder rettssak venter. Borgarting lagmannsrett skal behandle Eirik Jensens anke etter at han for snart ett år siden ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj.

– Vi er klare og skal gjøre vårt for å opplyse saken best mulig, slik at retten skal forstå at Eirik Jensen var purk og ikke skurk, skriver Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, i en SMS til Aftenposten.

Han har et lag med tre andre advokater i Advokatfirmaet Elden som også jobber med saken.

Eirik Jensen selv er, ifølge Elden, «ved godt mot og klar til å kjempe sin sak».

Kjennelse i februar 2019

Når juryen kommer med sin kjennelse i saken mot Eirik Jensen, etter planen i februar 2019, vil det være siste gang en jury avsier en dom i en norsk rettssal. I fjor ble det avgjort at juryordningen skal erstattes av to fagdommere og fem legdommere.

September 2017: Eirik Jensen fikk 21 års fengsel av tingretten

Bak Jensen på tiltalebenken skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen sitte. Han har anket over straffeutmålingen etter at tingretten dømte ham til 15 års fengsel for å ha smuglet inn 16,7 tonn hasj.

Hasjsmugling i to tiår

Dommen fra Oslo tingrett inneholder blant annet et sammendrag om hvordan Cappelen har forklart at han gjennom årene organiserte hasjsmugling til Norge. Da et parti hasj ble stoppet av svenske tollere i 2013, ble Cappelen irritert – men slo seg til ro med at han bare hadde mistet tre partier de foregående 20 årene.

Saken mot Eirik Jensen er historisk. Aldri tidligere etter krigen har en norsk politimann måttet kjempe med ryggen mot veggen for å unngå å måtte tilbringe kanskje resten av livet i fengsel.

Han har hele tiden nektet seg skyldig. Nå er det en jury med ti mennesker uten dommerkappe som skal avgjøre Jensens skjebne.

«Tungt inn i forbrytersk virksomhet»

«Det er enestående i norsk strafferett at en politimann med de ledende stillinger som Jensen har hatt ... i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis», het det i dommen fra Oslo tingrett 17. september 2017.

Oslo tingrett dømte Eirik Jensen til 21 års fengsel. Her er fem grunner til at han ble dømt.

Eirik Jensen jobbet i Oslo-politiet fra 1977 av, samme år som han ble uteksaminert fra politiutdannelsen. I en periode jobbet han med oppryddingen av narkomiljøet i Slottsparken. Senere ble han ble han etterforsker på narkotikaavdelingen.

På 90-tallet ledet han kampen mot de kriminelle MC-miljøene i Oslo-området.

Jensen var i mange år en av Oslo-politiets mest betrodde medarbeiderne. Han ledet Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet og ble regnet som en krumtapp i arbeidet mot organisert kriminalitet.

I 2011 ble Jensen fjernet som sjef for gjengprosjekter, og i 2013 ble han overført til en rådgiverstilling.

Han ble suspendert fra stillingen som politioverbetjent da han ble pågrepet i februar 2014.

Tips om Jensen i 2003

Allerede i 2003 fikk politiinspektør Einar Aas, som da var kriminalsjef i Asker og Bærum, tips fra mannskapene sine om at det var en «møkkete politimann» i Oslo. Navnet Eirik Jensen ble nevnt.

Flere år senere ble Aas sjef for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet. Da kom det nye meldinger fra kriminelle om at en politimann var «uren i travet». Igjen dukket navnet Eirik Jensen opp:

– Jeg kontaktet visepolitimester Hans Halvorsen for å spørre om hva vi skulle gjøre. Vi ble enige om å vente med å kontakte Spesialenheten, sa Aas da han vitnet under rettssaken i Oslo tingrett.

Først i 2013 ble Spesialenheten varslet og en hemmelig etterforskning startet. Den kulminerte da bevæpnede politifolk en morgen i februar 2014 pågrep Jensen da han var på vei fra politigarasjen til kontoret sitt på politihuset i Oslo.