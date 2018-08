Mange vil være spent når Borgarting lagmannsrett blir satt klokken 09 tirsdag morgen. Ikke minst gjelder det den tidligere politimannen Eirik Jensen.

Når juryen en gang utpå nyåret avsier sin kjennelse, er det den som etter all sannsynlighet vil bli stående som den endelige dommen over Eirik Jensen.

Jensen har mange støttespillere som så langt har fulgt ham i tykt og tynt gjennom 68 rettsdager i Oslo tingrett fra 9. januar til 23. mai i fjor. Det endte med at han ble dømt til 21 års fengsel for å ha medvirket til at Gjermund Cappelen kunne smugle inn 13,9 tonn hasj.

Oslo tingrett dømte Eirik Jensen til 21 års fengsel. Her er fem grunner til at han ble dømt.

Fakta: Ankesaken i Borgarting lagmannsrett Ankesaken starter 28. august i Borgarting lagmannsrett. Saken vil gå som en lagrettssak, der en jury på ti personer avgjør skyldspørsmålet. Eirik Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Gjermund Cappelen har erkjent skyld, men anket straffeutmålingen.

i Borgarting lagmannsrett. Saken vil gå som en lagrettssak, der en jury på ti personer avgjør skyldspørsmålet. Eirik Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Gjermund Cappelen har erkjent skyld, men anket straffeutmålingen. Rettens aktører: Lagdommer Kristel Heyerdahl (rettens leder), lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull. Aktorer: Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker, og Lars Erik Alfheim fra Oslo statsadvokatembeter Forsvarere for Eirik Jensen: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Thomas Randby Forsvarere for Gjermund Cappelen: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling Fremdriftsplan: 28. august: utvelgelse av lagretten, innledningsforedrag, forsvarers bemerkninger 30. august: Eirik Jensens forklaring 20. september: Gjermund Cappelens forklaring 18. oktober–12. desember: påtalemyndighetens bevisførsel 13. desember–20. desember: forsvarer–bevisførsel Uke 1–5 2019: Gjenstående bevisførsel, prosedyrer, rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling Saken mot Eirik Jensen er den dyreste i sitt slag noensinne. Spesialenheten for politisaker fikk ekstrabevilgninger på tilsammen 17,2 millioner kroner til etterforskningen, på toppen av sitt ordinære budsjett. I tillegg har Asker og Bærum politidistrikt brukt minst 1,8 millioner til etterforskningen, mens det er utbetalt nærmere 11,5 millioner i salær til advokater og sakkyndige. Kilder: Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Spesialenheten for politisaker

Optimistisk

På Facebook er det opprettet en egen støttegruppe for Jensen, der han sammen med sin samboer, Ragna Lise Vikre, nylig la ut et innlegg:

«(...) Tiden etter dommen har vært utfordrende for oss begge. Men samtidig tror vi at denne tiden har vist oss at målrettet arbeid kan gi resultater.....Store deler av det siste året er brukt til å lese saksdokumenter. Vi tror nå at saken vil fremstå i et annet lys enn det som kom frem i tingretten (...)»

Dømmes av likemenn

Dette blir den siste, store saken som vil gå som en lagrettssak, det vil si at skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury. Norske domstoler har stilt med jury siden 1887. Juryordningen er kritisert fordi lagretten ikke har trengt å begrunne sine avgjørelser om skyld.

Tanken bak juryordningen har vært at tiltalte skal dømmes av likemenn. Det kan ha betydning for Jensen.

Jensen først

Første rettsdag vil gå med til utvelgelse av lagretten før aktoratet begynner på sitt innledningsforedrag. Det er planlagt at Eirik Jensen begynner på sin forklaring torsdag. I tingretten var det Gjermund Cappelen som forklarte seg først.

Jan Tomas Espedal

Vil føre 30 vitner

Ankesaken er berammet til å vare frem til februar neste år. Både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har anket. Forskjellen er at mens Cappelen bare har anket over straffeutmålingen, har Jensen anket selve skyldspørsmålet. Og for å overbevise retten om at han er uskyldig, har han stevnet 50 vitner. Men det er mye bevisførsel som skal gjennomgås før de begynner på sine forklaringer like oppunder jul.

Sikkerhetskontroll

Folk som ønsker å være til stede i rettssalen må beregne ekstra tid på å gå gjennom sikkerhetskontrollen. Rettssalen åpner 08.30, en halvtime før retten blir satt. Bortsett fra mandager, da er det rettsfri.