Erna Solberg og Siv Jensen visste om Ketil Solvik-Olsens ti år gamle exit-plan

For ti år siden inngikk han avtalen om at kona skal få bestemme dersom hun fikk et unikt tilbud. Nå drar Ketil Solvik-Olsen (Frp) til USA – sterkt tvilende til om han kan få arbeidstillatelse.