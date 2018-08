Rytterne fikk en sur start på Jørpeland klokka 08.30 fredag morgen. Et par menn stod og holdt rundt hverandre i et sykkelskur. Andre stod klemt inntil husveggene i Vågen for å holde seg tørre lengst mulig. Men ikke alle brydde seg. Ekteparet Marie og Trev fra Alberta i Canada stilte seg tidlig opp på startstreken.

– Jeg fikk denne turen som gave til jul. Det er kjekt at dette er første gang Haute Route arrangeres i Norge. Regnet gjør det hele bare mer episk. Og det kunne vært snø, sier Marie, en av få kvinner på startstreken til Aftenbladet.