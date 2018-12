– Jeg vil be min familie, kolleger, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sier han i en uttalelse.

– Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kolleger og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet og ikke vist meg tilliten jeg har fått verdig, sier han.

Aftenposten har sendt en rekke spørsmål til Keshvari, men ingen av disse er blitt besvart.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri etter å ha fått refundert penger for reiser han ikke var på. Aftenposten avslørte dette 17. oktober, etter at vi gikk gjennom mer enn 19.000 av stortingsrepresentantenes reiseregninger.

Sykmeldt siden 9. oktober

Frp-profilen fra Oslo skriver videre at han har hatt en vanskelig livssituasjon over mange år:

– Dessverre lot jeg som et resultat av en rekke personlige tragedier og store utfordringer i livet ting gå altfor langt uten å ta tak i dem. Dette er på ingen måte noen unnskyldning for de feil jeg har begått, men en forklaring på hvordan det kunne gå så galt som det har.

Fakta: Dette er saken Aftenposten har dokumentert at Mazyar Keshvari har krevd minst 36.000 kr for reiser han ikke har vært på. I tillegg har Keshvari krevd reiserefusjon for en lang rekke besøk til Frp-lokallag hvor lokale ledere ikke kjenner til at han har vært på besøk. Slike krav summerer seg til ytterligere 116.000 kroner. Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000 kroner, men Aftenposten kan på nåværende tidspunkt ikke slå fast at hele denne summen gjelder fiktive reiser. Mazyar Keshvari er blitt informert om at Aftenposten har fått innsyn i reiseregningene og har vært sykmeldt siden 9. oktober. Via sin advokat Arve Lønnum innrømmer Keshvari at han har levert feil reiseregninger og fått penger han ikke skulle hatt. Han gir sin uforbeholdne unnskyldning.

Keshvari ble sykmeldt 9. oktober, omtrent samtidig som han ble informert om Aftenpostens arbeid med saken. Han har erkjent og beklaget og forklart at han vil tilbakebetale pengene.

Olav Olsen

– Gruer meg

– Jeg har også gjennom svært dyrekjøpt erfaring innsett at vi alle kan trenge hjelp en eller flere ganger i livet, og tatt tak i de grunnleggende problemene i livet mitt ved å oppsøke profesjonell hjelp fra helsevesenet slik at noe slikt ikke skal skje igjen. Jeg ber om respekt og forståelse for at jeg ikke kommer til å gå nærmere inn på disse svært personsensitive helseaspektene av mitt liv, skriver han.

Keshvari skriver videre at han ser frem til å møte kolleger igjen, men at han også gruer seg til å komme tilbake.

– Jeg skal fra tirsdag tilbake igjen som stortingsrepresentant og ser frem til å møte mine kolleger igjen, selv om jeg ikke vil legge skjul på at jeg er veldig nervøs, skamfull og gruer meg til mye av det som møter meg, forteller han.

Siv Jensen om Keshvari: Svik mot tilliten som Frp-politiker

Ut av kontrollkomiteen

Tirsdag bekreftet Fremskrittspartiet at Keshvari ikke kommer til å fortsette i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Det er naturlig at han skifter komité, sier parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, til NTB.

Han legger til at det først på nyåret vil bli fastsatt hvilken komité Keshvari skal sitte i.

– Som følge av etterforskningen er hans forhold til partiet stilt i bero, sier Limi videre.

Keshvari sier i sin uttalelse at han ikke kommer til å gi noen flere kommentarer i saken så lenge etterforskningen pågår.