Bane Nor melder at det er er stengt for togtrafikk ved Skøyen stasjon. Det fører til forsinkelser på en rekke toglinjer på Drammenbanen og Askerbanen.

BaneNor opplyser i 16-tiden at det er uklart når feilen vil være rettet.

BaneNOR meldte ved 19.30-tiden at neste oppdatering er ventet ved 21-tiden, men foreløpig er det ikke kommet noen flere meldinger om når man kan forvente at trafikken kan åpnes igjen.

Feilen oppsto ved 13.45-tiden.

– Vi har ennå ikke funnet feilen, og kan derfor heller ikke si noe om når den kan bli rettet, sier pressevakt Gunnar Børseth i BaneNor.

Per Annar Holm

NSB opplyser at busspendel erstatter linje L1, L2, L12, L13, L14, L21, L22, R10 og R11 mellom Oslo S og Lysaker.

Øvrige regiontog erstattes med buss.

Det var torsdag ettermiddag lange køer ved Oslo S og på Lysaker.

Det var også mye forvirring og feilinformasjon over høyttalerene og på skjermene.

Saken oppdateres.