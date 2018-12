Knivstukket mann vil ikke samarbeide med politiet

Politiet fikk melding om hendelsen i Prinsens gate klokken 3.40. Det ble da meldt at en mann var bevisstløs etter å ha blitt knivstukket.

En halvtime senere kan politiet avkrefte at det var så alvorlig som det først så ut.

– Det er ingenting som tyder på at han har vært bevisstløs. Han er blitt påført et kutt i en hånd og er fraktet til legevakt for undersøkelse og behandling, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB klokken 4.10.

Den skadede mannen samarbeider ikke med politiet.

– Vi antar at han vet hvem gjerningspersonene er, men han vil ikke si noe til oss, forteller Jøkling og tilføyer at det gjør politiets jobb vanskeligere.

Politiet er på stedet hvor de prater med vitner, ser etter spor og går gjennom videoovervåking. Kriminalteknikere er også på stedet.

– Vi er bevæpnet så lenge det er et aktivt søk etter gjerningspersoner med våpen, tilføyer Jøkling.