Skrekkbilder fra norske grisefjøs

Dyretragedien i Time har rystet selv de mest garvede av tilsynets 40 inspektører som det siste halvåret har oppsøkt fylkets 360 svinebønder.

Saken begynte forrige fredag da kontrollørene ved slakteriet på Forus reagerte på at mange av grisene som ble levert fra bonden var svært magre.

Men det var først da de kom på uanmeldt gårdsbesøk mandag for en uke siden at de fikk full oversikt over saken:

– Vi ser på dette som en alvorlig dyretragedie, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet til NRK.

Først neste vår regner Mattilsynet med å ha avsluttet kontrollbesøkene. Men alt nå slår de fast at det er mye som mangler på alle griser har det bra i bingen sin.

Time-bonden er nå politianmeldt for brudd på loven om dyrevelferd.