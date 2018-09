Fortsatt tilbakegang for de fleste papiravisene

Samtidig topper Klassekampen listen over papiraviser som får flest nye lesere.

Ti papiraviser har fått flere lesere, mens 78 aviser har fått færre. Klassekampen lørdag har økt med 28 prosent, mens Klassekampen ellers i uken har en økning på 22,4 prosent. Deretter følger Morgenbladet og Dagsavisen, som også har en pen økning.

Lokale og regionale aviser har en tilbakegang på 8,8 prosent.

Størst på papir

Selv om det går nedover, er Aftenposten ifølge de ferske tallene fortsatt den største papiravisen med 381.000 lesere, etterfulgt av VG og Dagens Næringsliv.

Det er vekst for den digitale utgaven av VG. VG Pluss har nå et opplag 152.034. Samtidig falt papiravisen på lørdag med 80.000 lesere første halvår i år.

Hyggelige tall for opplaget

Fordelt på papir- og digitale abonnement har Aftenposten totalt 256.708 abonnenter.

– Jeg er særlig positiv til de digitale lesertallene våre. Vår strategi har vært å lukke innholdet vårt, og de tekniske målingene viser at lesertallet er stabilt tross dette, sier sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen.

I Aftenposten er det nettopp tallene for abonnenter som er viktigst - og i løpet av de siste 17 årene har avisen opplevd et årlig fall i antall abonnenter.

– For to år siden snudde dette, og vi har hatt en bratt vekst. Snart er vi tilbake på gamle høyder, og det er det som teller for oss, sier han.

I følge Hansen hentes 70 prosent av Aftenpostens inntekter i dag fra abonnentene. For bare åtte-ni år siden kom den samme prosentandelen av inntekter fra annonsørene.

– Dette er en dramatisk endring, der vi legger vekt på at journalistikk koster penger, sier han.

Ny måling

Innsamling- og beregningsmetodene for digitale lesertall er endret, og det er ikke mulig å sammenligne med tidligere rapporteringer.

Den nye målingen viser at VG er størst på mobil med nesten 1,3 millioner daglige lesere, etterfulgt av Dagbladet og TV 2. Disse avisene topper også listen for lesing på datamaskin.

Det gis ut til sammen 228 aviser i Norge. Det samlede opplaget er på 2,2 millioner, hvorav 703.796​ er digitalt og 275.052​ er på papir.

Nødvendig med bedre målemetode

På papir, nett og mobil hadde Aftenposten i 2017 et samlet lesertall på 1.199.000. I 2018, med lesere på papir, nett, mobil og Eavis har avisen et samlet lesertall på 847.500.

Ved første øyekast kan det altså se ut til at lesertallet har hatt et kraftig fall fra 2017 til 2018 - men disse tallene er altså ikke sammenlignbare. Skal vi tro Hansen, har den nye metoden vært etterlengtet i mediebransjen.

– Det bransjen har visst lenge, er at måten man måler lesertall gav feil bilde, spesielt digitalt. Aftenposten har derfor vært en pådriver for å få en ny målemetode på plass, sier han.